Редкое событие. Доказательства повторяющихся взрывов на звезде были обнаружены в 800-летнем документе

В следующий раз такой взрыв можно будет наблюдать в 2024 году.

Согласно исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, ученые обнаружили доказательства появления повторяющейся новой в средневековом документе, который был создан в 1217 году. Звезда под названием T CrB значительно увеличивает свою яркость каждые 80 лет и теперь ученые могут подтвердить эту закономерность, пишет Live Science.

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Для начала нужно разобраться с понятием новая. Не стоит путь этот астрономический термин со сверхновой, который является взрывом умершей огромной звезды. Новая – это астрономическое явление, которое возникает в двойных звездных системах, состоящих из звезды белого карлика и звезды-компаньона больше размера. Белый карлик притягивает к себе вещество соседней звезды и когда его накапливается много происходят яркие вспышки, в результате чего эта звезда значительно увеличивает свою яркость.

Но есть еще и повторяющиеся новые, которые представляют собой редкие космические явления, когда вспышки на белом карлике, который является остатком звезды похожей на Солнце, появляются через регулярные промежутки времени.

Ученые провели анализ древнего манускрипта, датируемого 1217 годом, в котором говорится о том, что немецкий монах наблюдал за обычно тусклой звездой, которая внезапно стала очень яркой. И эта яркость сохранялась в течение "многих дней".

Новая – это астрономическое явление, которое возникает в двойных звездных системах, состоящих из звезды белого карлика и звезды-компаньона больше размера Фото: Tobias Roetsch

Авторы исследования считают, что речь в этом средневековом документе идет о звезде T CrB, которая находится в созвездии Северная Корона и резко увеличивает яркость примерно на неделю каждые 80 лет. Ученые официально фиксировали взрыв новой на этой звезде только два раза – в 1866 и в 1946 году. Ожидается, что следующий раз такое явление можно будет увидеть в 2024 году.

Ученые пришли к выводу, что документ 1217 года и еще один документ, датируемый 1787 годом могут представлять собой первые наблюдения за появлением новой на звезде T CrB.

Во время изучения древних документов ученые исключили факт появления сверхновой, который могли описать наблюдатели за космосом. Если бы произошло такое взрывное событие, то оно было бы очень ярким, намного ярче, чем вспышка новой и на сегодняшний день мы могли бы увидеть остаток от взрыва сверхновой. Например, Крабовидная туманность считается остатком сверхновой, которая появилась 1000 лет назад и до сих пор видна в космосе. Но остатков сверхновой в созвездии Северная Корона обнаружено не было.

По словам ученых, в средневековом документе могла быть описана яркая комета, но большинство монахов того времени были знакомы с кометами, поэтому авторы считают, что это все-таки была вспышка новой.

Анализ документа 1787 года, который был создан английскими астрономами, показал, что здесь также описывается увеличение яркости звезды там, где находится T CrB.

Ученые теперь готовятся к наблюдению очередной вспышки новой в следующем году. Тем временем исследователи продолжат изучать старые документы, чтобы найти описания поведения звезды T CrB. Это позволит понять закономерность происходящие на ней астрономического явления.

Фокус уже писал о том, что космический телескоп Уэбб сделал изображение выброса двух огромных струй плазмы из очень молодой звезды.