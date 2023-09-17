Умирал долго и мучительно. Медведя с застрявшим в кишечнике мусором пришлось усыпить

Животное, у которого мусор закупорил пищеварительный тракт и начал процесс его разложения, было решено усыпить в качестве альтернативы агонизирующей и голодной смерти.

Недавно в городе Теллурид, штат Колорадо, произошел душераздирающий случай, подчеркнувший роль человека в загрязнении окружающей среды. Черного медведя весом 400 фунтов пришлось усыпить из-за проблем со здоровьем, возникших в результате употребления отходов нашей жизнедеятельности. Медведь-самец, обнаруженный в плохом состоянии вблизи речной тропы, проглотил огромное количество мусора, который сильно засорил его кишечник, пишет IFLScience.

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Представители местной службы охраны дикой природы обнаружили медведя в тяжелом состоянии. Его внешний вид ужасал и говорил о боли и недомогании животного: глаза опухли, из них и рта сочилась жидкость. На видеозаписи с камер наблюдения были зафиксированы медленные, скованные движения медведя, свидетельствующие о том, что он испытывает сильную боль.

Интересно, что это был не первый случай его взаимодействия с людьми. Ранее именно этого медведя отгоняли от различных общественных мест, а в начале лета он даже заходил в дом.

Оценив ухудшение состояния медведя, сотрудники Colorado Parks & Wildlife с тяжелым сердцем приняли решение о его эвтаназии во избежание длительных страданий. Рейчел Сралла, представитель Colorado Parks & Wildlife, подчеркнула, что для медведя такого размера голодная смерть из-за закупорки такого масштаба была бы мучительно медленным и болезненным процессом.

Последующее детальное обследование медведя выявило ужасающие подробности. Пищеварительная система медведя была забита такими предметами, как бумажные полотенца, дезинфицирующие салфетки, салфетки и остатки полиэтиленовых пакетов. Примечательно, что, несмотря на засорение пищеварительной системы медведя, среди отходов были обнаружены кусочки настоящей пищи, например, картофеля фри и стручковой фасоли. Начальные стадии разложения начались и в его расширенном кишечнике, в котором не было никаких признаков переваренной пищи.

Мусор, извлеченный из кишечника медведя после усыпления Фото: CPW SW Region

Этот трагический случай был широко освещен парками и дикой природой Колорадо, чтобы подчеркнуть важность правильной утилизации мусора, особенно в регионах, где обитают дикие животные. Так, согласно местным правилам в Теллурайде, отходы должны храниться в специальных контейнерах, защищенных от попыток вскрытия медведями.

Ключевым моментом здесь является понимание того, что медведи, привлеченные запахом нашего мусора, могут ассоциировать человека с пищей. Это не только создает опасность для медведей, но и может привести к потенциальным конфронтациям между медведями и людьми, тем самым делая их опасными для нас. Как отметила Сралла, многие конфликты между медведями и людьми в Колорадо связаны с неубранным мусором, и наша обязанность — не допустить повторения подобных трагедий. Гибель этого медведя подчеркивает важность ответственности человека за правильное, добросовестное сосуществование с природой.

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