Эпоха принца Сетоку. В Японии под кустарниками на стоянке обнаружили древнюю гробницу (фото)

Раскопки обнаружили сокровищницу бесценных артефактов, которые позволили заглянуть в жизнь и времена таинственного владельца этого каменного захоронения.

На территории автостоянки, расположенной в японской префектуре Нара, неприметные заросли кустарников скрывали неожиданный исторический клад. Археологи начали раскопки, исследуя многовековой слой почвы, чтобы обнаружить скрытую могилу выдающейся личности с древних времен, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Среди находок — пара изящных железных мечей, множество наконечников стрел, реликвии, связанные с конными скачками, сложные янтарные украшения и множество тщательно изготовленных глиняных сосудов.

Древнее каменное погребальное сооружение, обнаруженное на стоянке в городе Икаруга Фото: Kunihiko Imai

Совместные усилия исследователей из Университета Нара и Муниципального совета образования Икаруги помогли пролить свет на эту археологическую загадку. Сама погребальная камера, размером примерно 3,8 метра в длину, 1,6 метра в ширину и высотой 1 метр, датирована концом шестого века.

С весны 2022 года археологи раскапывали территорию, расположенную вблизи объекта Всемирного наследия — Храма Хорю-дзи. Они обнаружили, что найденная гробница не имеет потолка. Это натолкнуло членов команды на предположение, что камни использовали для строительства монастыря, которое завершили в начале седьмого века.

Глиняная черепица периода Асука (592-710), найденная в Икаруга Фото: Kunihiko Imai

Наохиро Тойосима (Naohiro Toyoshima), профессор археологии Университета Нара и член исследовательской группы, предположил: "Вполне возможно, что камни потолка использовали для строительства как Храм Хорю-дзи, так и дворца, где проживал со своей семьей принц Сетоку, влиятельный политический деятель той эпохи".

Когда археологи начали копать, круглая площадка не имела особо интересного вида. Она достигала около 8,5 метров в диаметре и 1,5 метра в высоту, и ее покрывали кустарники. Но специалисты уже давно подозревали, что под кустами скрывается древняя гробница; они назвали ее курганом Фуназука кофун (Funazuka kofun burial mound). Догадки исследователей подтвердились лишь после недавних раскопок.

Кофун — это курган, внутри которого хоронили влиятельную или важную особу. Традиция хоронить людей в кофунах началась примерно в 3 веке и продолжалась около 400 лет.

Существуют различные типы курганов, в частности zenpokoenfun (курганы в форме замочной скважины) и enfun (круглые курганы). Они были разных размеров — от 10 метров до 400 метров высотой.

Ранее Фокус писал о древнем римском туннеле, обнаруженном в Турции, который проходил 150 метров сквозь твердую породу.

А также мы рассказывали об охотничьем лагере возле захоронения шаманки. Место захоронения шаманки было одним из самых богатых в Центральной Европе того времени, но недавно раскопанный лагерь может рассказать нам больше о ее мире.