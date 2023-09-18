Скрытые под мятным покровом: опасности популярного ингредиента ополаскивателей рта

Проведя исследование популярных брендов ополаскивателей, ученые обнаружили, что общим компонентом 62% этих средств является неоднозначное вещество.

Все мы ежедневно пользуемся различными продуктами, часто не задумываясь об их составе. Ополаскиватель для рта, который для многих является основным средством ухода за зубами, недавно был подвергнут микроскопии в Турции. О таящихся в глубине мятной жидкости ингредиентах которые обнаружили ученые, пишет Medical News.

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В состав ополаскивателей для рта обычно входят элементы, предназначенные для борьбы с зубным налетом — основной причиной кариеса и заболеваний десен. Однако это еще не все. Некоторые ингредиенты, такие как парабены, лаурилсульфат натрия и хлоргексидин, могут вызывать побочные эффекты, например, аллергию или изменение цвета зубов. Также, несмотря на пугающие заголовки, предположения о связи между ополаскивателями для полости рта и раком полости рта пока не подтверждены научными данными.

Ранее в Турции уже проводилось изучение ингредиентов зубной пасты, но новое исследование — одно из первых, посвященных ополаскивателям для полости рта. Исследовательская группа изучила все имеющиеся в Турции ополаскиватели для полости рта и составила каталог их ингредиентов. Кроме того, они изучили влияние этих компонентов не только на полость рта, но и на общее состояние здоровья.

Ученые извлекли следующую общую информацию из своей работы:

17 торговых марок предлагают 45 различных средств для полоскания рта.

Эти средства содержат 116 уникальных ингредиентов.

Наиболее распространенными ингредиентами, входящими в состав ополаскивателей для полости рта, являются ароматизатор, фторид натрия, сахарин натрия, сорбитол, пропиленгликоль, полоксамер, глицерин и ментол.

Фторид натрия является общим компонентом 62% этих средств. Считается, что этот компонент помогает предотвратить кариес, но его использование в больших количествах может иметь побочные эффекты.

Фторид натрия действительно является активным компонентом многих средств по уходу за зубами благодаря его доказанной пользе в профилактике кариеса. Однако очень важно соблюдать соответствующий баланс, и вот почему:

Флюороз зубов. Передозировка фтора, особенно у детей младше восьми лет, когда постоянные зубы еще только формируются, может привести к развитию флюороза зубов. Это состояние характеризуется белым или коричневым цветом, или пятнами на эмали, что, хотя и имеет в основном косметический характер, свидетельствует о чрезмерном воздействии фтора на зубы в период их развития.

Передозировка фтора, особенно у детей младше восьми лет, когда постоянные зубы еще только формируются, может привести к развитию флюороза зубов. Это состояние характеризуется белым или коричневым цветом, или пятнами на эмали, что, хотя и имеет в основном косметический характер, свидетельствует о чрезмерном воздействии фтора на зубы в период их развития. Скелетный флюороз. Это более серьезное заболевание, возникающее в результате длительного воздействия высоких концентраций фтора. Он поражает кости и суставы, что может привести к болям и ограничению подвижности. Хотя в странах, где уровень фтора в водопроводной воде контролируется, это заболевание встречается редко, его все же следует учитывать тем, кто использует многочисленные фторсодержащие продукты.

Это более серьезное заболевание, возникающее в результате длительного воздействия высоких концентраций фтора. Он поражает кости и суставы, что может привести к болям и ограничению подвижности. Хотя в странах, где уровень фтора в водопроводной воде контролируется, это заболевание встречается редко, его все же следует учитывать тем, кто использует многочисленные фторсодержащие продукты. Неврологические эффекты. В некоторых исследованиях высказывается предположение, что чрезмерное воздействие фтора может оказывать негативное влияние на когнитивное развитие детей. Исследования, проведенные Гарвардской школой общественного здравоохранения и Китайским медицинским университетом, показали, что дети, проживающие в районах с высоким содержанием природного фтора в воде, имеют заметно более низкие показатели IQ, чем дети, проживающие в районах с более низким содержанием фтора.

В некоторых исследованиях высказывается предположение, что чрезмерное воздействие фтора может оказывать негативное влияние на когнитивное развитие детей. Исследования, проведенные Гарвардской школой общественного здравоохранения и Китайским медицинским университетом, показали, что дети, проживающие в районах с высоким содержанием природного фтора в воде, имеют заметно более низкие показатели IQ, чем дети, проживающие в районах с более низким содержанием фтора. Другие побочные эффекты. Чрезмерное потребление фтора может привести к желудочным расстройствам, кожной сыпи и головным болям у некоторых людей. В тяжелых случаях он может вызвать затруднение дыхания или даже сердечный приступ, хотя такие случаи крайне редки и, как правило, связаны со случайным попаданием в организм.

Важно помнить, что фтор в необходимых количествах полезен. Проблемы возникают при постоянной передозировке. Учитывая наличие фтора не только в ополаскивателях для полости рта, но и в зубных пастах, водопроводной воде (в районах, где вода фторирована), некоторых обработанных напитках и продуктах питания, крайне важно контролировать общее суточное его потребление, чтобы оно не превышало рекомендуемых пределов.

Примечательно, что многие турецкие ополаскиватели для полости рта содержат хлоргексидин в концентрациях, которые могут оказаться неэффективными в борьбе с зубным налетом. Кроме того, некоторые ополаскиватели содержат спирт, но неясно, является ли он потенциально опасным этиловым спиртом. Что касается натуральных ингредиентов, то во многих продуктах используется ментол, получаемый из растений и обладающий известными полезными свойствами.

Несмотря на то, что данное исследование было проведено в Турции, его результаты не ограничиваются лишь этой страной. Оно позволяет получить ценные сведения о составе и потенциальном воздействии ополаскивателей для полости рта — средств, которыми ежедневно пользуются миллионы людей во всем мире. Для обычного человека понимание того, что находится внутри этих флаконов, важно для осознанного выбора средств по уходу за полостью рта. Это подчеркивает необходимость заблаговременного ознакомления с ингредиентами, их преимуществами и потенциальными рисками. Выявляя пробелы в наших знаниях и необходимость дальнейшего изучения подобных продуктов, данное исследование служит основой для принятия осознанных решений по уходу за полостью рта, независимо от места проживания. Таким образом, результаты данного исследования могут помочь в выборе более безопасных и эффективных методов ухода за полостью рта.

Ранее Фокус писал о том, какие жидкости для полоскания рта не стоит использовать. Исследователи предупреждают, что средства, призванные освежить дыхание, могут увеличить риск повреждения зубной эмали.

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