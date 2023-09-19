Самое большое извержение на Солнце. К Земле летит огромный поток горячей плазмы (видео)

Масштабное извержение на нашей звезде привело к появлению коронального выброса массы, который врежется в нашу планету и вызовет геомагнитную бурю.

В субботу, 16 сентября, на Солнце произошло очередное извержение плазмы в космос в результате чего этот поток, известный как корональный выброс массы (КВМ) устремился в сторону нашей планеты. Ученые прогнозируют появление 19 и 20 сентября геомагнитной бури уровня G2, пишет Space.

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Физик Кит Стронг, который уже 50 лет занимается изучением Солнца, опубликовал в социальной сети Х (бывший Twitter) небольшой видеоролик, созданный на основе снимков космических аппаратов. На нем видно, как огромная нить очень горячей плазмы вырывается из нашей звезды и этот КВМ устремляется в сторону Земли. Кит Стронг написал, что за все годы своих наблюдений за нашей звездой, это было самое большое извержение на Солнце из всех, которые он когда-либо видел.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США выпустило предупреждение, что в результате коронального выброса массы на Солнце, который произошел несколько дней назад, он ударит по Земле во вторник, 19 сентября или в среду, 20 сентября. В результате этого события на Земле появится геомагнитная буря уровня G2, которая считается умеренной по своей мощности.

Геомагнитные бури является результатом попадания крупных выбросов плазмы из атмосферы Солнца в магнитное поле Земли, из-за чего его форма меняется. Некоторые солнечные частицы проходят через магнитное поле и проникают в верхние слои атмосферы Земли и из-за этого возникают яркие полярные сияния. В результате этой геомагнитной бури, как предполагают ученые полярные сияния можно будет наблюдать немного южнее тех регионов, где они в основном появляются.

Геомагнитные бури имеют пять уровней от G1 до G5, где первая считается самой слабой и приводит к незначительным помехам в радиосвязи и системах подачи электроэнергии. Последняя может привести к тому, что на большей части планеты одновременно возникнут большие проблемы, когда может полностью отключится и радиосвязь, и выйти из строя энергосистема. К счастью, такие геомагнитные бури бывают очень редко.

В субботу, 16 сентября, на Солнце произошло очередное извержение плазмы в космос в результате чего этот поток, известный как корональный выброс массы устремился в сторону нашей планеты.Земля показана в верхнем правом углу для сравнения размеров Фото: NASA

Согласно прогнозам ученых, геомагнитная буря уровня G2 может оказать некоторое негативное влияние на радиосвязь и энергосистемы на Земле, но если и произойдет отключение, то оно будет кратковременным и будет длится десятки минут. Также могут начаться сбои в работе систем навигации, но это также долго не продлится.

Более сильные геомагнитные бури могут начать возникать на Земле уже в ближайшее время, ведь максимум активности Солнца, когда происходит много выбросом энергии и плазмы, ожидается уже в 2025 году. По мере приближения к этому периоду соленая активность уже начинает возрастать.

В то же время, по словам ученых, предсказать космическую погоду, которую формирует Солнце, бывает также сложно, как и погоду на Земле, а потому прогнозы не всегда сбываются. Но иногда результат солнечной активности может быть даже хуже, чем предполагают ученые.

Фокус уже писал о том, что самый близкий к Солнцу космический аппарат NASA пролетел через огромный взрыв на нашей звезде. Солнечный зонд "Паркер" стал первым космическим аппаратом, который пролетел через корональный выброс массы и сделал удивительные снимки того, что там происходит.