Впервые в регионе: в Германии обнаружено почти 50 уникальных захоронений галльских поселенцев (фото)

Обнаруженные захоронения связаны с периодом, когда римские легионы были расквартированы вдоль Рейна.

Благодаря совместным усилиям студентов Франкфуртского университета имени Гете и отдела археологии Гессена Государственного агентства по охране памятников сделано открытие вблизи города Наугайму, Германия. Во время раскопок нашли 46 могил различных этнических групп, пишет Arkeonews.

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Могильные артефакты однозначно указывали на то, что похороненные лица были иммигрантами, которые отличались своими галльскими погребальными традициями.

Исследовательская группа сначала ожидала обнаружения римских остатков через исторические записи о римском военном лагере в окрестностях Наугайма. Итак, неожиданное открытие могил ранних поселенцев добавило уровня сложности к нарративу.

Охватывая период от середины 1-го века нашей эры до начала 3-го века, место захоронения, площадью примерно 2 000 квадратных метров, насчитывает всего 46 могил. Из этого перечня 44 охарактеризованы как кремационные захоронения, тогда как только две представляли ингумацию.

На следующих этапах исследования антропологи будут тщательно изучать костные останки, полученные в процессе кремации, вместе с неповрежденными скелетами, с целью установления критически важных параметров, в частности, возраста смерти, пола и признаков заболеваний.

Бронзовое ведро, в котором когда-то похоронили человека Фото: Ralf Klausmann, Hesse archaeologist

Могилы, открытые в Наугайме, дают глубокое представление о составе населения, которое поселилось в окрестностях Гессен-Рида почти два тысячелетия назад. Эти первые поселенцы состояли из этнических групп иммигрантов, организованных в небольшие, самодостаточные анклавы. Материальные доказательства, в основном в виде погребального инвентаря, указывают на присутствие германских военных фермеров. Исторически сложилось так, что римские власти целенаправленно вербовали их из северных регионов для выполнения обязанностей по безопасности в провинции, расположенной на границе Римской империи.

Особого внимания в погребальном комплексе заслуживает находка характерного 30-сантиметрового сосуда — бронзовой емкости, которая, вероятно, служила погребальной урной. Практика захоронения людей в бронзовом сосуде вместе с инструментами, такими как ножницы или ножи, значительно отличалась от традиционных римских погребальных обычаев.

Это первый случай, когда захоронения такого типа встречаются на территории южного Гессена. И наоборот, эта практика была широко распространена на восточной стороне Галлии в течение позднего железного века (1 век до н. э.) и 1 века н. э. Эти нетрадиционные практики захоронения являются убедительным доказательством того, что иммигранты принесли в этот регион не только свое культурное наследие, но и уникальные погребальные традиции.

Профессор Маркус Шольц, руководитель программы по археологии и истории римских провинций в Университете Гете, утверждает: "Бронзовое ведро, по-видимому, было импортировано сюда и, вероятно, стоило один-два динара". Общий объем найденных погребальных вещей указывает на определенное изобилие погребенных здесь.

Кроме того, во время раскопок обнаружено шесть прямоугольных систем рвов, которые можно интерпретировать как ограждения для особых захоронений. Все имеющиеся доказательства указывают на то, что эти особенности возникли на начальных этапах создания могильника.

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