Новая работа (не) Рафаэля: что известно об "открытии", которое всколыхнуло художественные круги

Недавно распространилась новость о якобы "открытии" работы Рафаэля: картины с изображением Марии Магдалины, с предположениями, что она похожа на жену Перуджино, учителя Рафаэля.

Картина, датированная 1504 годом и выполненная маслом на тополиной доске, сейчас хранится в частной коллекции. На следующей неделе она пройдет тщательную экспертизу, запланированную к публикации в научном журнале, который, похоже, не имеет никаких предварительных ссылок в Google, кроме тех, что связаны с недавними сообщениями об этом якобы открытии, пишет Finestre sull'Arte.

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Открытие состоялось во время конференции в Перголе, расположенной в регионе Пезаро-Урбино, где люди, которых СМИ представили как "экспертов", обнародовали свои находки. Однако, более внимательное изучение их документов свидетельствует об отсутствии существенного вклада в рафаэлеведение, поскольку они не имеют ни одной научной публикации о мастере эпохи Возрождения.

Среди них есть человек, ранее известный своими смелыми атрибуциями, которые впоследствии опровергли искусствоведы. Одним из таких примеров является приписывание рисунка Леонардо да Винчи, которое Пьетро Марани, авторитетный исследователь да Винчи, сразу же отверг как имитацию, созданную гораздо позже.

Работу, представленную в Перголе, считают воспроизведением знаменитой картины Перуджино "Магдалина", хранящейся во дворце Питти. Новообретенная работа признана художественно более высокой, эксперты подчеркивают ее стилистические и технические преимущества, в частности использование сфумато — техники, ассоциирующейся с Леонардо да Винчи.

Лабораторный анализ выявил наличие техники спольверо, которую обычно использовал Рафаэль, но не Перуджино, для переноса подготовительного рисунка. Кроме того, зафиксированы следы пентиментов и пигментов, соответствующих палитре Рафаэля. По мнению этих экспертов, частная работа предшествует "Магдалине" Перуджино.

Вопреки утверждению, что Перуджино никогда не использовал технику спольверо, исторические свидетельства указывают на ее использование в сохранившихся рисунках, на которых видны отверстия от игл, обозначающие контуры для переноса спольверо. Новооткрытая работа, которая, как сообщается, датируется 1504 годом, была создана позже, чем "Магдалина" из дворца Питти, которую датируют примерно 1500 годом.

Это вызывает вопрос, зачем Рафаэлю, который уже решился на самостоятельное творчество в 1504 году после того, как покинул мастерскую Перуджино, копировать работу своего учителя. И наоборот, если предложить изменить датировку, имея в виду, что работа из дворца Питти датирована позже новообретенной работы, становится еще более загадочным, почему такой признанный художник, как Перуджино, решил скопировать работу своего бывшего ученика.

Мастера эпохи Возрождения обычно не занимались копированием работ своих учеников; самое большее, они наблюдали за ними издалека для вдохновения. Маловероятно, что Перуджино, находясь под влиянием работы своего бывшего ученика, пытался бы воспроизвести ее.

Витторио Сгарби, выдающийся специалист в этой области, ранее высказал сильные предостережения, решительно отвергнув мнение о том, что картина является работой Рафаэля. Он подчеркнул, что атрибуция "Магдалины", похожей на жену Перуджино, является своеобразной и что склонность исследователей сосредотачиваться на известных именах, таких как Рафаэль, Леонардо и Боттичелли, может привести к ошибкам.

Мысль о том, что в 1504 году Рафаэль, уже признанный за свой талант, будет тщательно копировать работу своего бывшего мастера, представляется неправдоподобной. В лучшем случае, новообретенная версия из частной коллекции может быть точным воспроизведением работы Перуджино, требующим тщательной атрибуции, в отличие от произведений, хранящихся в музеях и являющихся общественным достоянием.

В завершение Сгарби отметил, что стремление обладать произведением, которое считается "более аутентичным", чем то, что хранится в музее, пытались и раньше, как, например, в случае с юношеским автопортретом Рафаэля.

Известные исследователи, в частности Джованна Раджониери, так же отвергли эту гипотезу, а Алессандро Дельприори, авторитетный специалист по живописи Перуджино и умбрийской живописи той эпохи, отверг эту новость как необоснованную.

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