Бросили после строительства: неизвестную церковь с уникальной планировкой нашли в Германии (фото)

Открытие особенно важно из-за отсутствия письменных упоминаний о существовании этой церкви.

Археологи из Регионального объединения Вестфалия-Липпе (LWL) раскопали остатки церкви 10-го века вблизи Эрвитте-Эйкелох в округе Соэст на северо-западе Германии. Это 30-метровое каменное сооружение, имеет планировку, о которой ранее не знали в этом регионе, пишет Arkeonews.

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В 2021 году волонтер обратил внимание экспертов LWL на скопление известняковых обломков, расположенных на лугу к востоку от Эрвитте. Впоследствии, в том же году, обследование этого участка неожиданно открыло фундамент каменного здания. После раскопок, проведенных в 2022 и 2023 годах, стало очевидно, что это остатки церкви.

Это открытие особенно важно из-за очевидного отсутствия письменных упоминаний о существовании этой церкви. Первые документальные упоминания о поселении вблизи Бахауэ появляются лишь в 11 веке, но в них нет ни одного упоминания о церкви.

Доктор Ева Чичи, руководитель раскопок из Археологического филиала LWL в Ольпе, объясняет: "Мы смогли доказать, что церковь отстроили здесь после того, как снесли гораздо более древнюю усадьбу. Раскопки в окрестностях церкви и под ее фундаментом обнаружили доказательства поселения на этом месте еще во времена Римской империи".

Во время раскопок весной 2023 года неожиданно обнаружили фундаменты пристройки на юге церкви Фото: LWL

Профессор, доктор Михаэль Баалес, руководитель филиала в Ольпе, отмечает их методологию классификации и точной датировки церковного сооружения: "Чтобы точнее классифицировать и датировать здание церкви, мы полагаемся не только на находки, но и на научные результаты".

Керамические артефакты, первичное радиоуглеродное датирование и сравнительный анализ с другими архитектурными сооружениями пока указывают на дату строительства около 900 года нашей эры.

В Вестфалии отсутствие зафиксированных планов этажей из этой эпохи не является беспрецедентным. Обычно, новые церкви строились на месте предыдущих, что приводило к частичному или полному уничтожению старых планов этажей. План этажа, обнаруженный в Эйкелох, значительно отличается от традиционной схемы зала и хоров.

Последнюю секцию, западную часть церкви, обнаружили во время последней кампании в конце лета и задокументировали с помощью фотограмметрических снимков Фото: LWL/L. Cramer/E. Cichy

Недавно открытая церковь состоит из обширного зала шириной 8,40 метров, к которому прилегает прямоугольный хор, простирающийся на восток. Необычная пристройка на востоке хора, которую называют надстройкой хора, вызывает вопросы о ее потенциальной функции как часовни или места захоронения.

"Такой план этажа пока является уникальным в Вестфалии, но известны подобные церковные здания, например, из коллегиальных церквей в Бонн-Вилихе и Нидермюнстере в Регенсбурге", — отмечает главный археолог LWL профессор, доктор Михаэль Ринд.

Вполне вероятно, что церковь была полностью построена, о чем свидетельствуют следы штукатурки и более поздняя пристройка на юге. Однако, похоже, что ее покинули относительно скоро после завершения строительства. Разгадка этой загадки является основной задачей археологов, которые будут оценивать результаты раскопок в ближайшие годы.

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