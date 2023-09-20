Спата, щит и украшения: в Германии нашли могилу средневекового воина вместе с оружием (фото)

Археологи раскопали могилу франкского воина, похороненного вместе с оружием и щитом более тринадцати веков назад. Среди найденных артефактов — спата, длинный меч, происходящий от кавалерийских клинков поздней Римской империи.

Раскопки, проведенные в июне, происходили на раннесредневековом кладбище. Эти археологические исследования начались в марте в Ингельхайме, городке, прилегающем к реке Рейн, примерно в 40 километрах к западу от Франкфурта-на-Майне, пишет Live Science.

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Останки указывают на то, что человек, о котором идет речь, был мужчиной в возрасте от 30 до 40 лет, вероятно, умер в седьмом веке. Его захоронение сопровождали сеакс, короткий рубящий меч с железным лезвием и бронзовой рукояткой, железный нож и копье, хотя от последнего сохранился лишь железный наконечник. В могиле также нашли остатки деревянного щита, от которого сохранилась лишь центральная металлическая часть.

Воина похоронили с четырьмя предметами его оружия, в частности длинным железным мечом, известным как спата, и щитом, от которого сохранились только металлические центральные части Фото: Kaiserpfalz Research Center, Ingelheim

Кристоф Басслер, руководитель раскопок и археолог из Исследовательского центра Кайзерпфальца в Ингельхайме, заявил, что это кладбище использовали с пятого по восьмой век и обслуживало соседние поселения и фермерские усадьбы. Примечательно, что несколько соседних могил разграбили позже, но место упокоения воина так и осталось неоткрытым мародерами.

Относительно социально-экономического статуса покойного, Басслер отметил, что хотя он и принадлежал к состоятельному сегменту своей общины, однако не обладал значительным богатством. Его оружие было высокого мастерства, но в гробнице не обнаружили никаких признаков роскоши, доступной только для элиты.

Спата считалась стандартным оружием воина в период раннего средневековья в Европе Фото: Kaiserpfalz Research Center, Ingelheim

Археологи предполагают, что эта могила относится к ранней эпохе Меровингов, охватывающей примерно 500-750 годы нашей эры. Этот период знаменует собой раннюю стадию Франкской германоязычной империи, которая впоследствии перешла под власть Карла Великого и его преемников Каролингов после 768 года нашей эры.

Рентгеновское исследование пояса воина обнаружило серебряные проволоки, инкрустированные в железную пряжку и фурнитуру, демонстрирующую стиль, который достиг своего апогея в седьмом веке. Басслер и его команда намерены подвергнуть органические останки радиоуглеродному датированию и тщательно исследовать скелет на наличие признаков боевых травм, что потенциально может прояснить причину смерти.

Среди других найденных предметов разноцветные стеклянные бусины, которые носили многие женщины того времени Фото: Kaiserpfalz Research Center, Ingelheim

Своеобразная "поза гроба" скелета, которая характеризуется узкими и немного приподнятыми плечами, намекает на использование гроба во время захоронения, хотя ни один из его деревянных компонентов не уцелел.

Басслер выделил значение спати в могиле, утверждая, что она служила основным оружием воина. Длина меча от рукоятки до острия составляет примерно 93 сантиметра, а длина лезвия — 75 см.

Эти мечи, которые сначала использовали конные войска поздней Римской империи из-за их эффективности в бою, впоследствии стали стандартным оружием в войнах раннего средневековья. Впоследствии термин "spatha" превратился в современные английские слова "spatula" и "spade".

Во время раскопок археологи также нашли расчески, монеты и фрагменты тонко сотканного текстиля Фото: Kaiserpfalz Research Center, Ingelheim

Из могилы видно, что франкский воин воевал не на лошади, поскольку нет никаких доказательств наличия шпор или снаряжения, связанного с животными. Близость этого места к реке Рейн и древнеримскому поселению Могонтиакум (ныне город Майнц) заслуживает внимания, поскольку эту местность впоследствии выбрали для одного из императорских дворцов Карла Великого в VIII веке.

Исследование других могил на кладбище показало мастерство жителей в ремесле, а также их склонность к искусству и орнаментике. Стекло было распространенным материалом для изготовления сосудов для питья, даже среди менее зажиточных слоев населения, и из него изготавливали сложные ожерелья, которые носили женщины.

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