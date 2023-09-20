"Ботинок в отличном состоянии": ученые нашли 2000-летнюю обувь железного века в австрийской шахте

В древней шахте в Дюрнберге археологи обнаружили идеально сохранившуюся детскую обувь. Ее состояние на удивление хорошее, сохранились даже остатки шнурков.

С 2001 года ученые из Немецкого горного музея в Бохуме и Научно-исследовательского музея георесурсов им. Лейбница тщательно исследуют древнюю шахту. Эта местность известна богатыми залежами каменной соли (галита) — ресурса, который добывали еще в железном веке, между 1200 и 600 годами до нашей эры, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ключевым фактором, лежащим в основе исключительной сохранности этого детского ботиночка, является богатая солью среда, которая характеризует это место. Соль законсервировала обувь, предотвращая процессы распада.

Профессор доктор Томас Штельнер, сотрудник Немецкого горного музея Бохума (Deutsches Bergbau-Museum Bochum), высоко оценил постоянный вклад музея в научные исследования ранних горнодобывающих промыслов.

"Наша исследовательская деятельность в Дюрнберге десятилетиями предоставляет нам ценные находки для научного исследования древнейших горных работ. Найденный ботинок в отличном состоянии", — отметил он.

Хотя эта детская обувь — не единственная находка на этом месте, ее значение заключается в том, что она подтверждает присутствие детей в шахте. Примечательно, что часть материала, который использовали для шнуровки ботинка, на удивление хорошо уцелела от разрушительного воздействия времени.

Такие находки дают неоценимую информацию о технике шнуровки, которую использовали в ранней обуви. Судя по общему дизайну, Штельнер и его коллеги предполагают, что эта обувь происходит со второго века до нашей эры.

Во время раскопок также найдены дополнительные органические остатки из соседних мест. Среди них — фрагменты деревянной лопаты и остатки мехового капюшона со шнуровкой.

"Органические материалы, как правило, со временем разлагаются, — добавил Штеллнер, — Находки, такие как обувь этого ребенка, а также остатки текстиля или экскременты, подобные тем, что найдены в Дюрнберге, предлагают чрезвычайно редкое представление о жизни шахтеров железного века. Они предоставляют ценную информацию для нашей научной работы".

Раскопки на этом месте будут продолжаться еще несколько лет. Во время этой длительной работы исследовательская группа стремится всесторонне исследовать все пространство, тем самым реконструировав целостную картину жизни в шахте железного века. Открытия, сделанные здесь, служат важными элементами для заполнения исторических пробелов, которые остаются неуловимыми через альтернативные источники.

Ранее Фокус писал, что люди могли носить обувь 148 000 лет назад. Об этом свидетельствуют древние следы ног.

А также мы рассказывали о 3200-летней мумии, одетой в необычные штаны, похожие на современные джинсы. ее нашли в Китае.