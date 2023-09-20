Неудачный обед. Змея подавилась инвазивной "острой" рыбой и чуть не умерла: ее спас ученый (фото)

Рыба с колючим плавником застряла в пищеводе змеи, когда та пыталась проглотить жертву слишком большого размера.

Ученый Николя Фуэнто, который занимается изучением змей, стал свидетелем не очень удачного обеда змеи. Та пыталась проглотить инвазивный вид рыбы с колючим плавником и чуть не умерла от этого. На помощь рептилии пришел ученый и его помощник, которые спасли змею от смерти. Удивительный случай удалось снять на камеру, пишет Live Science.

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Многие виды змей едят рыбу и для этого они могут очень широко раскрыть свою пасть, чтобы проглотить даже крупную добычу. Но в данном случае змея пыталась проглотить инвазивный вид рыб для юга Франции.

Во время полевых исследований Николя Фуэнто и его помощник стали свидетелями того, как местная змея, которая принадлежит к виду гадюковый уж (Natrix maura) пытается проглотить слишком большую для нее рыбу. Сначала он подумал, что происходит обычный процесс питания змеи, но затем он обратил внимание на неестественное поведение рептилии.

Оказалось, что рыба застряла в пищеводе и змея пыталась вытолкнуть ее обратно, вероятно осознав, что эта добыча может быть и вкусная, но очень опасная для ее жизни. Скорее всего змея начала задыхаться, говорит ученый.

Оказалось, что рыба застряла в пищеводе и змея пыталась вытолкнуть ее обратно, вероятно осознав, что эта добыча может быть и вкусная, но очень опасная для ее жизни Фото: Live Science

Фуэнто попросил своего помощника держать змею, пока он будет пытаться спасти ее от неминуемой смерти. Но как оказалось, рыба имеет колючий плавник и сильно застряла в пищеводе змеи. Поэтому ученому пришлось очень сильно постараться, чтобы вытащить жертву из пасти хищника, который сам превратился в жертву обстоятельств.

Когда ученый вытащил рыбу, то змея быстро ретировалась с места, где ей так и не удалось полакомиться чем-то вкусным. Осмотрев рыбу ученый пришел к выводу, что это обыкновенный ерш (Gymnocephalus cernua). Этот вид обитает в пресноводных водоемах некоторый частей Европы и Азии. Но во Франции он является инвазивным видов, так как эта территория не является родным местом обитания этих рыб. Из-за того, что обыкновенные ерши имеют колючие спинные плавники хищникам очень трудно их проглатывать. Собственно, это в который раз показал случай со змеей.

Когда ученый вытащил рыбу, то змея быстро ретировалась с места, где ей так и не удалось полакомиться чем-то вкусным Фото: Live Science

По словам Фуэнто, гадюковые ужи проводят очень много времени в пресных водоемах, где питаются в основном рыбой. Но иногда их ареал обитания пересекается с местами обитания обыкновенных ершей. Скорее всего из-за того, что этот вид змей не часто встречается с инвазивным видом рыб, произошел такой случай. В то же время численность данного вида змей сокращается и это вызвано, как загрязнением водоемов, так и, возможно, из-за встреч с такими инвазивными видами рыб, считает ученый.

По словам Фуэнто, ему известны случаи, когда другие виды змей в Европе погибали из-за попыток проглотить другие инвазивные виды рыб. Но, с другой стороны, также известны случаи, когда некоторые змеи умирали во время поглощения и местных рыб. Ученый считает, что существует вероятность того, что некоторое виды змей все же смогли приспособиться к сосуществованию рядом с инвазивными видами своих жертв и научились их избегать.

Фокус уже писал о небольшой змее, которая может глотать яйца в 3-4 раза больше, чем могут ее сородичи. Яйцеед Ганса является настоящим рекордсменом, если взять во внимание его размер.

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