"Насилие было неизменным": жители пустыни Атакама воевали друг с другом 10 000 лет (фото)

Общества охотников-собирателей, населявшие пустыню Атакама на севере Чили, не наслаждались спокойным сосуществованием, как показали недавние исследования.

Жители региона сохраняли традиционный образ жизни, сосредоточенный на рыболовстве, охоте и собирательстве, в течение 10 000 лет вдоль засушливого побережья на севере Чили. Это предоставило ученым уникальную возможность тщательно изучить эволюцию моделей межличностного насилия в этих древних обществах, пишет IFLScience.

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Под руководством Вивьен Стенден из Университета Тарапака, Чили, исследовательская группа применила комплексную методологию исследования. Их подход охватывал сферы биоархеологии, геоархеологии и социокультурного анализа, включая такие элементы, как наскальные рисунки, оружие и конфигурации поселений, чтобы раскрыть суровые реалии, с которыми сталкивались эти древние жители.

Исследовательская группа тщательно оценила останки 288 взрослых людей, датируемые периодом от 10 000 лет назад до 1450 года нашей эры. Их целью было выявить любые признаки травм, указывающие на межличностное насилие. Кроме того, они провели исследования для выявления изотопов стронция (Sr), таким образом определив, принадлежали ли люди к местным или неместным группам.

Изображение боя в наскальном искусстве периода формирования (a-c) и позднего промежуточного периода (d-i) Фото: Standen et al., 2023, PLOS ONE, CC-BY 4.0

Одновременно они провели комплексный анализ оружия и изображений сражений, содержащихся в наскальных рисунках. Результаты этого исследования стали ошеломляющим откровением: "насилие было неизменным в течение 10 000 лет, в течение которых эти группы жили без контакта с западным миром".

Исследовательская группа сформулировала свои выводы так: "Следы смертельного и несмертельного насилия на костях и мягких тканях, использование оружия и изображения наскального искусства подтверждают мысль о том, что население сталкивалось с конфликтами и напряжением, которые иногда решались насильственными методами".

Переломы черепа Фото: Standen et al., 2023, PLOS ONE, CC-BY 4.0

Химический отпечаток стронция (Sr) в организме исследуемых лиц подтвердил, что эти конфликты и стычки происходили преимущественно в пределах местных групп...

Хотя частота случаев жестокости демонстрировала относительно стабильную динамику со временем, характер этого насилия подвергался колебаниям. В частности, во время периода становления (1000 г. до н. э. — 500 г. н. э.) наблюдался всплеск насилия со смертельным исходом, что отражает тенденции, выявленные в других исследованиях в Андском регионе. И наоборот, нелетальное насилие имело незначительную тенденцию к снижению на протяжении всего хронологического спектра.

Чтобы выяснить эту склонность к насилию, исследователи предложили несколько правдоподобных объяснений. Они предполагают, что отсутствие централизованных политических структур в этих обществах могло вызвать напряженность, особенно учитывая их организацию в меньшие, тесно сплоченные группы.

Другим фактором, способствовавшим этому, могла быть конкуренция за ограниченные ресурсы в суровых условиях пустыни Атакама. Наконец, начиная с периода становления, нельзя сбрасывать со счетов возможность конфликтов между рыбаками и их близкими коллегами — фермерами.

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