Перекроили предыдущие теории: ученые не понимают, как лук и стрелы распространились в Южной Америке

Археологи нашли 14 наконечников стрел — которые меняют наше представление о развитии и использовании луков в доиспанской Южной Америке. Исследование не только дает новое понимание использования этих орудий, но и раскрывает их символическое значение в регионе, охватывающем находку.

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Тема лука и стрел в доиспанской Южной Америке издавна привлекает ученых, что обусловлено несколькими фундаментальными вопросами. Главным из них является загадка, когда эти инструменты впервые появились в регионе, что стало толчком к их распространению и как они вытеснили другие виды вооружения, такие как метательные копья. Кроме того, остаются окутанными тайной и то, кто именно разработал такие технологии в Южной Америке, пишет IFLScience.

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Эта неопределенность особенно заметна в северо-западной Аргентине, в пределах горного массива Эль-Альто-Анкасти, где до недавнего времени в археологических материалах не было никаких следов луков и стрел. В течение 15 лет доктор Дебора Эгеа и ее команда проводили исчерпывающие исследования в этой пересеченной местности, сотрудничая с другими археологическими группами. Несмотря на доказательства значительной охотничьей деятельности коренных жителей, не найдено ни одного метательного оружия или связанных с ним каменных орудий.

Одно из правдоподобных объяснений этого отсутствия основывается на распространенном использовании кварца для изготовления орудий труда среди местного населения. Кварц, известный своей склонностью легко ломаться, создавал значительные трудности в формировании эффективных наконечников стрел.

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Интересно, что, несмотря на этот пробел в археологической документации, на стенах пещер на археологическом участке Ойола, расположенном в горах Эль-Альто-Анкасти, есть яркие изображения лучников. Особый интерес вызывает Ойола 7, на которой изображена фигура, выпускающая стрелу в небо, украшенная изображением тела животного на спине — вероятное изображение удачной охоты.

Долгое время археологи относили эти пещерные рисунки к культуре Ла-Агуанда, которая процветала между 600-900 годами н. э., за столетие до испанского завоевания континента в 16 веке. Однако изображение лучника ставит под сомнение эту атрибуцию, учитывая недостаток доказательств использования лука среди жителей горных районов.

Следовательно, исследователи предположили, что на рисунке может быть изображен представитель кочевого племени, которое владело луком и жило на соседних равнинах и участвовало в конфликтах с другими группами. Или же этот рисунок мог быть создан позже, когда лук и стрелы стали более распространенными в регионе.

Однако обнаружение 14 наконечников в этом регионе меняет теорию. Большинство из них, изготовленных преимущественно из кварца, имеют четкие треугольные профили. Исследователи утверждают: "Наличие треугольных наконечников, как со стержнями, так и без них, свидетельствует о важности стрелкового оружия в те периоды".

Вопреки предыдущим предположениям, теперь оказывается, что жители региона Ойола умели изготавливать наконечники стрел из кварца, несмотря на присущие этому материалу ограничения. В свете этих открытий исследователи предлагают новую интерпретацию роли лука и стрел в историческом контексте аргентинского высокогорья.

Вместо того, чтобы считать их иностранными орудиями, занесенными воинственными племенами извне, как это предполагают предыдущие теории, Эгеа и ее команда предлагают гипотезу о культурном и социальном взаимодействии между различными племенными группами. Они предполагают, что посетители из восточных регионов, которые были знакомы с луком и стрелами, могли использовать эти орудия в ритуальных действиях во время местных церемоний. А потому эти предметы приобретали значение, выходящее за пределы их утилитарной роли в охоте и войне.

Авторы поясняют: "Толкование связи оружия с ритуальными практиками ранее предлагалось другими авторами в различных контекстах". Они также утверждают: "Кварцевые снаряды были изготовлены населением, которое либо проживало в этих ландшафтах, либо посещало их. Поэтому только техническими ограничениями невозможно объяснить отсутствие этих каменных орудий в других археологических памятниках. Следовательно, следует рассматривать значение лука и стрел не только как функциональных инструментов для охоты или войны, но и как артефактов, вовлеченных в ритуальные практики".

Это оружие служило катализатором социального взаимодействия среди населения, которое им владело, что расходилось с представлениями колонизаторов об этих группах как об агрессивных мародерах, угрожавших общинам горных районов.

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