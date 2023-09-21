Возле соседней звезды обнаружена планета похожая на Землю: она состоит из твердого железа

Эта планета имеет очень короткий период вращения вокруг своей звезды и год здесь продолжается меньше 8 часов.

Ученые, представившие свое исследование в издании The Astrophysical Journal Letters, выяснили, что на расстоянии в 31 световой год от нас находится похожая по размерам на Землю планета, которая состоит из твердого железа. Как она могла сформироваться? У ученых есть несколько вариантов, пишет ScienceAlert.

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Экзопланету под названием Gliese 367 b нашли еще 2 года, но только сейчас астрономы смогли выяснить подробности ее структуры и уточнить размер и массу. Вокруг своей звезды планета совершает полный оборот за 7,7 часов и находится очень близкой к ней.

Ученые выяснили, что планета, вращающаяся вокруг звезды красного карлика Gliese 367 по размерам похожа на Землю. Только ее диаметр на 30% меньше. При этом масса экзопланеты составляет 63% массы Земли. То есть это чрезвычайно плотная планета, она в 2 раза плотнее Земли и ученые считают, что она состоит из твердого железа.

Планета, вращающаяся вокруг звезды красного карлика Gliese 367 по размерам похожа на Землю. Только ее диаметр на 30% меньше Фото: NASA

Из-за своей необычной структуры Gliese 367 b отнесли к такому очень редкому классу планет, как супер-Меркурии. По составу такие планеты похожи на Меркурий, но они больше и имеют большую плотность.

Каким образом могла сформироваться такая странная планета? У астрономов есть три варианта развития событий.

Gliese 367 b могла сформироваться в той части протопланетного диска своей звезды, которая была очень богата железом. Но ученые считают такую возможность маловероятной, но не исключают ее.

Экзопланета могла образоваться, как и Земля, то есть как каменистая планета с плотным железным ядром, которое окружала толстая мантия. Но затем планета лишилась своей мантии и осталось только железною ядро. Возможно к этому привели столкновения с другими протопланетами в ранней истории формирования данной звездной системы. Этот вариант ученые считают более вероятным.

Планета Gliese 367 b могла столкнутся с другой планетой и это привело к ее нынешнему состоянию Фото: NASA

Но есть еще одна вероятная возможность для формирования Gliese 367 b, которую не отбрасывают ученые. Эта планета может быть плотным ядром газового гиганта, похожего на Нептун. В этом случае планета сформировалась дальше от своей звезды, а затем мигрировала ближе к ней. В результате сильное излучение красного карлика испарило всю газовую оболочку планеты, оставив лишь железное ядро.

Планета Gliese 367 b могла быть изначально газовым гигантом, но ее родная звезда унитожила газовую оболочку Фото: NASA

По словам ученых, пока что эта планета остается настоящей загадкой, которую еще предстоит разрешить в ходе дальнейших наблюдений.

В рамках этого исследования астрономы также обнаружили две ранее неизвестные экзопланеты, которые также вращаются вокруг звезды Gliese 367.

Первая получила название Gliese 367 с и она совершает полный оборот вокруг звезды за 11,5 дней, а вторая, где год продолжается 34 дня, получила название Gliese 367 d. Эти планеты, находятся дальше от родной звезды и имеют меньшую массу, чем Gliese 367 b. Ученые считают, что наблюдение за этими экзопланетами может дать подсказки о том, как на самом деле появилась Gliese 367 b.

Напоминаем, что недавно астрономы обнаружили в особенной звездной системе, которая состоит из трех непохожих объектов, новую экзопланету, как уже писал Фокус.

Если говорить о более близких к нам мирах, то, как уже писал Фокус, летательный аппарат NASA, который сейчас находится на Марсе, в который раз установил новый рекорд. Аппарат смог подняться очень высоко в воздух, учитывая свои технические характеристики.