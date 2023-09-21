Строил не Homo sapiens. Найдено древнейшее деревянное сооружение, которому полмиллиона лет (фото)

Археологи, вероятно, нашли остатки деревянного сооружения вблизи бассейна реки Каламбо в Замбии. Если догадки ученых правильные, то эта находка является древнейшим обнаруженным примером деревянного сооружения.

Остатки найденного древнего сооружения состоят из двух бревен, которые соединены между собой с помощью поперечно расположенных насечек, что свидетельствует об обработке человеком, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Наличие следов, оставленных каменными инструментами, подтверждает, что это было не обычное поваленное дерево, а намеренно вытесанный артефакт, который, вероятно, был частью конструкции, такой как дорожка или повышенная платформа, спроектированная для противостояния периодическим наводнениям в регионе.

Исключительность этой находки заключается в удивительной сохранности древесины в течение столь длительного периода. Обычно древесина, подвергающаяся воздействию стихии, быстро разлагается и гниет. Однако постоянно повышенный уровень воды в водопаде Каламбо парадоксальным образом защитил древесину от обычного разрушительного воздействия времени, оставив ее удивительно хорошо сохранившейся.

Чтобы установить возраст этой деревянной реликвии, исследователи из Ливерпульского университета применили инновационные методы люминесцентного датирования. Этот метод определяет возраст объекта, оценивая момент, когда минералы в окружающем песке в последний раз попадали под воздействие солнечного света. Результат этого метода выявил удивительный возраст — 476 000 лет, что значительно опережает предыдущие оценки. Эти временные рамки относят сооружение непосредственно к эпохе, предшествовавшей появлению Homo sapiens. Это позволяет предположить, что это сооружение создано другим видом гомининов.

Команда обнаружила деревянную конструкцию Фото: Professor Larry Barham, University of Liverpool

Это открытие имеет глубокие последствия, меняя нынешние парадигмы относительно ранних людей той эпохи. Во-первых, оно решительно противоречит представлению о том, что люди каменного века были только кочевыми. Водопад Каламбо мог похвастаться многолетним источником воды и обильным лесом, потенциально служа стабильным поселением, богатым на ресурсы для существования. Перспектива оседлой жизни подкрепляется использованием лесной древесины для возведения долговечных сооружений, которые переживут многие поколения.

Кроме того, эти новонайденные доказательства намекают на более высокий уровень технологического совершенства этих древних людей, чем считалось ранее. Сложность конструкции подчеркивает наличие развитой ручной сноровки, изящного использования инструментов и определенной степени творческой изобретательности, что позволило замыслить и материализовать деревянные конструкции, которые выходили за пределы норм своего времени.

Подытоживая, можно сказать, что эти древние жители, которые не были Homo sapiens, оказываются более похожими на наш собственный вид, чем ранее представлялось. Профессор Ларри Бархэм, выдающийся археолог, возглавляющий исследовательскую инициативу "Глубокие корни человечества" в Ливерпульском университете, убедительно комментирует это открытие, меняющее парадигму: "Эта находка революционизировала наше представление о наших ранних предках. Не обращайте внимания на традиционную классификацию "каменного века"; внимательно изучите их достижения: они внедряли инновации в большом масштабе с древесиной. Они использовали интеллект, воображение и способности, чтобы создать нечто до сих пор невиданное, нечто беспрецедентное в их среде".

Он заключает: "Они изменили свое окружение, чтобы улучшить качество своей жизни, даже если это было настолько скромно, как создание прибрежной платформы для своих ежедневных дел. Эти люди кажутся нам гораздо ближе, чем мы могли себе представить раньше".

Ранее Фокус писал, что древние люди и неандертальцы взаимодействовали между собой гораздо больше, чем мы считали ранее.

А также мы рассказывали о капсуле времени пещеры Теопетра: как сохранилось древнейшее в мире сооружение, созданное человеком.