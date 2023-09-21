Аспартам стал еще опаснее: подсластитель связали с ухудшением памяти и способности обучения

Не успел мир отойти от новостей, что самый распространенный подсластитель вызывает рак, как ученые обнаружили, что это не единственное его пагубное влияние на наше здоровье

Аспартам, распространенный подсластитель, содержащийся во многих продуктах питания и напитках, вновь стал объектом пристального внимания, всего через пару месяцев после того, как ВОЗ признала его потенциальным канцерогеном. Исследователи из Университета штата Флорида обнаружили, что у самцов мышей, употреблявших этот подсластитель даже в небольших количествах, ухудшалось обучение и память, и эта проблема передавалась их потомству, пишет New Atlas.

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В исследовании принимали участие самцы мышей, которым давали воду, смешанную с разным содержанием аспартама. В одной группе мышей вода содержала 7% от максимально допустимой нормы, в другой — 15%. В переводе на человеческий язык эти 7% примерно эквивалентны употреблению двух 235 мл порций диетической газировки в день.

Затем ученые провели тесты на определение когнитивных функций мышей, в том числе их способности к обучению и поиску путей отхода в смоделированной обстановке. Результаты оказались довольно неожиданными: мыши, употреблявшие аспартам, заметно медленнее справлялись с заданиями по сравнению с контрольной группой, которая пила только обычную воду.

Но все стало гораздо интереснее, когда этих мышей-самцов скрестили с самками, не подвергавшимися воздействию аспартама. У их потомства также наблюдались аналогичные проблемы с обучением и памятью. Другими словами, нарушения, по-видимому, носили наследственный характер и передавались в первом поколении новых мышей. Однако на второе поколение эти недостатки не распространялись, что свидетельствует о том, что проблема, по-видимому, ограничивается прямым потомством.

Авторы исследования ранее уже связывали употребление аспартама с наследственным тревожно-подобным поведением мышей, но данное исследование уникально тем, что ученые обнаружили, что негативное влияние на обучение и память также передается по наследству, хоть и проявляется только в одном поколении. Авторы предполагают, что эти эффекты обусловлены эпигенетическими изменениями в сперматозоидах, то есть изменениями, которые влияют на выраженность определенных генов, но не изменяют саму ДНК. Будущие исследования будут направлены на более глубокое изучение того, как именно аспартам вызывает эти изменения.

Полученные результаты не сразу можно перенести на человека, но они вызывают вопросы, которые нельзя игнорировать, особенно учитывая широкое использование аспартама в составе более чем 6000 продуктов по всему миру — от диетической газировки до зубной пасты и жевательных витаминов. Предыдущие исследования также ставят под сомнение безопасность аспартама, предполагая, что он может влиять на здоровье кишечника, регулирование уровня сахара в крови и контроль веса. Даже Всемирная организация здравоохранения недавно назвала его возможно канцерогенным, что было оспорено Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA).

Итак, какой можно извлечь вывод уже сейчас, основываясь на данном исследовании? Является ли аспартам эталонным злодеем мира подсластителей, вредящим нам при любой возможности? Во-первых, это исследование добавляет всего лишь еще один слой к уже продолжающимся дебатам о безопасности аспартама. Во-вторых, потенциальное наследственное влияние на обучение и память, хотя и наблюдаемое пока только у мышей, требует дальнейшего изучения. Несмотря на то, что для полного понимания последствий для человека необходимы дополнительные исследования, возможно, нелишним будет обратить внимание на количество потребляемого аспартама уже сейчас, в качестве предосторожности. Особенно если речь идет о планировании семьи в будущем.

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