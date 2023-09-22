Роботы-шпионы вокруг нас: почему люди начали верить, что птиц не существует

Современное общество переполнено пропагандой и нарративами в защиту птиц. Однако некоторые утверждают, что животные уже давно не настоящие — их заменили на дроны.

В недавнем выступлении на Ted Talk Питер Макиндоу, сторонник движения "Птиц не существует", рассказал о своих усилиях по просвещению общественности относительно того, что он называет "птичьей ложью", пишет IFLScience.

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Макиндоу рассказал о деятельности движения, которая включала организацию протестов против известных корпораций, занимающихся защитой птиц. Первой мишенью стал Twitter, чей логотип на птичью тематику вызвал гнев птичьих скептиков и привлек внимание сотен протестующих.

Впоследствии движение усилило свою кампанию, собрав 500 человек в штаб-квартире CNN, требуя беспристрастного освещения сторонников птичьего скептицизма. Во время значительной демонстрации, состоявшейся в прошлом году, движение сумело мобилизовать 2 000 сторонников на Вашингтонской площади в Нью-Йорке, призывая мэра устранить голубей из городского ландшафта.

Для тех, кто не знаком с идеологией "Птиц не существует", она утверждает, что птиц, что когда-то были настоящими существами, вытеснили дроны — подмена, которую якобы организовал бывший президент Барак Обама в 2001 году. Согласно этой теории заговора, роботизированные птицы теперь функционируют как устройства наблюдения за американским населением.

Теория заговора, которая появилась в 2017 году, утверждает, что в 1950-х годах ЦРУ столкнулось с двумя проблемами: потребностью в общенациональном наблюдении и нежеланием загрязнять свои транспортные средства птичьими экскрементами. Их нетрадиционное решение заключалось в замене птиц на миниатюрных роботов-дронов, которые позволяли тайно подслушивать граждан.

Птиц не существует? Как конспирологический заговор взлетает в небо

На сайте "Птицы не настоящие" приведен отрывок из показаний бывшего заместителя ЦРУ: "Да, высшие чины были настолько раздражены тем, что птицы пачкают окна их автомобилей, что они решили уничтожить все виды птиц в Северной Америке".

Согласно этой конспирологической истории, президент Джон Кеннеди убит в 1963 году из-за того, что выступил против этого плана, столкнувшись с прототипом робота "Turkey X500", предназначенного для истребления птиц.

После многочисленных испытаний и усовершенствований роботизированных птиц якобы выпустили в дикую природу в 2001 году, и это заявление приписывается президенту Обаме в соответствии с темой заговора.

Важно отметить, что движение "Птицы ненастоящие" — это, по сути, сатирическая акция, и Питер Макиндоу не разделяет его убеждений. В своем выступлении на Ted Talk он объяснил, что его воспитание познакомило его с множеством теорий заговора в консервативной и религиозной среде, начиная от утверждений о том, что Обама является Антихристом, и заканчивая идеей о микро чипах, которые встраивают в вакцины.

В течение длительного эксперимента с перформансом Макиндоу перенял манеру поведения и аргументы, характерные для сторонников теорий заговора, стремясь убедить общественность в том, что птицы действительно являются тайными роботами-шпионами.

К своему удивлению, он начал сопереживать персонажу, которого изображал, испытывая целый ряд эмоций, включая ободрение, грусть и злость.

Размышляя над своим опытом, Макиндоу пришел к выводу, что общество должно применять более эмпатичный подход в общении с людьми, которые находятся на периферии теорий заговора. Он подчеркнул важность учета обстоятельств и ориентиров людей, рассматривая их как земляков, которые ищут чувство принадлежности и веры.

По его мнению, отказ от конфронтационных аргументов, основанных только на убеждениях, имеет решающее значение для смягчения распространения эхокамер, дезинформации и поляризации в обществе.

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