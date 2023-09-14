Загадка на критическое мышление: почему кости динозавров не рассыпаны повсюду, если они существовали

В последние дни внимание привлекло видео с участием сторонницы теории заговора. Женщина поощряет зрителей проверить свои "навыки критического мышления" и задает вопрос: "Если бы динозавры на самом деле существовали, разве их кости не были бы повсюду?".

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Не впервые конспирологи и сторонники теорий заговора выходят со своими "доказательствами" в просторы интернета. Однако, как метко прокомментировал ситуацию Али А Оломи, историк и ведущий подкаста Head On History, "большинство теорий заговора — это просто люди, которые убеждают себя, что их невежество является определенным типом тайных знаний", пишет IFLScience.

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Прежде всего важно признать, что окаменелости динозавров найдены на всех континентах. Их распределение, хоть и неравномерное, не является результатом какого-то тайного заговора, чтобы выборочно разбросать эти останки по всей Монтане. Вероятнее всего, это связано с редкостью окаменелостей — процессом, зависящим от конкретных условий.

Когда организм умирает, окаменение требует его быстрого захоронения под слоями осадочных пород. Со временем растущее давление приводит к тому, что эти слои затвердевают и превращаются в осадочные породы. Во время этой трансформации минералы постепенно проникают в кости похороненного животного, в конечном итоге превращая их в окаменелость.

Конспирологические теории

Предпосылка накопления осадка на поверхности тела ограничивает процесс окаменения преимущественно водной средой, где отложения, такие как песок и ил, могут обволакивать останки. Динозавры, которые встретили свою смерть на суше, редко подвергаются окаменению.

Доктор Дэвид Баттон, выдающийся исследователь динозавров из Музея естественной истории, объяснил: "Большинство окаменелостей динозавров находят в регионах, расположенных вблизи озер или рек. Многие из них погибли незадолго до того, как эти территории затопило, похоронив свои останки в слоях ила и ила. Другие унесли в реки проливные дожди".

Хотя было бы идеально находить окаменелости динозавров гораздо чаще, присущие окаменелостям ограничения мешают нам открыть бесчисленное количество видов.

"Многие динозавры, которые обитали в джунглях или горных местностях, остаются неизвестными для нас, потому что окаменелости не могли образоваться в таких условиях", — добавляет Баттон.

Важно

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Исследование 2006 года подсчитало, что примерно 71 процент видов динозавров ускользают от наших знаний. В редких случаях некоторые динозавры, обитавшие в горах, могли быть перенесены вниз по склону геологическими процессами, что позволило им окаменеть в руслах рек. Однако такие случаи являются исключениями, и наше понимание уникальных этих существ остается скудным.

Карен Пул, палеонтолог из Нью-Йоркского технологического института, отметила: "Хотя некоторые животные в этих регионах могли иметь общих дальних родственников в низменных условиях, вполне возможно, что некоторые из них составляли небольшие специализированные группы, приспособленные к среде, где окаменение было маловероятным".

А потому динозавры найдены в разных местах по всему миру, но их окаменение зависит от конкретных условий.

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