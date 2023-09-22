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Технологии и наука

Роботы-шпионы вокруг нас: почему люди начали верить, что птиц не существует

Птиц не существует, Теория птичьего заговора, Питер Макиндоу, Птичьи дроны, Слежка ЦРУ, Заговор Барака Обамы, Теория убийства Кеннеди, Теории заговора, конспирология, история
Фото: elements.envato.com | Однако некоторые утверждают, что животные уже давно не настоящие — их заменили на дроны

Современное общество переполнено пропагандой и нарративами в защиту птиц. Однако некоторые утверждают, что животные уже давно не настоящие — их заменили на дроны.

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В недавнем выступлении на Ted Talk Питер Макиндоу, сторонник движения "Птиц не существует", рассказал о своих усилиях по просвещению общественности относительно того, что он называет "птичьей ложью", пишет IFLScience.

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Макиндоу рассказал о деятельности движения, которая включала организацию протестов против известных корпораций, занимающихся защитой птиц. Первой мишенью стал Twitter, чей логотип на птичью тематику вызвал гнев птичьих скептиков и привлек внимание сотен протестующих.

Впоследствии движение усилило свою кампанию, собрав 500 человек в штаб-квартире CNN, требуя беспристрастного освещения сторонников птичьего скептицизма. Во время значительной демонстрации, состоявшейся в прошлом году, движение сумело мобилизовать 2 000 сторонников на Вашингтонской площади в Нью-Йорке, призывая мэра устранить голубей из городского ландшафта.

Для тех, кто не знаком с идеологией "Птиц не существует", она утверждает, что птиц, что когда-то были настоящими существами, вытеснили дроны — подмена, которую якобы организовал бывший президент Барак Обама в 2001 году. Согласно этой теории заговора, роботизированные птицы теперь функционируют как устройства наблюдения за американским населением.

Теория заговора, которая появилась в 2017 году, утверждает, что в 1950-х годах ЦРУ столкнулось с двумя проблемами: потребностью в общенациональном наблюдении и нежеланием загрязнять свои транспортные средства птичьими экскрементами. Их нетрадиционное решение заключалось в замене птиц на миниатюрных роботов-дронов, которые позволяли тайно подслушивать граждан.

Птиц не существует? Как конспирологический заговор взлетает в небо

На сайте "Птицы не настоящие" приведен отрывок из показаний бывшего заместителя ЦРУ: "Да, высшие чины были настолько раздражены тем, что птицы пачкают окна их автомобилей, что они решили уничтожить все виды птиц в Северной Америке".

Согласно этой конспирологической истории, президент Джон Кеннеди убит в 1963 году из-за того, что выступил против этого плана, столкнувшись с прототипом робота "Turkey X500", предназначенного для истребления птиц.

После многочисленных испытаний и усовершенствований роботизированных птиц якобы выпустили в дикую природу в 2001 году, и это заявление приписывается президенту Обаме в соответствии с темой заговора.

Важно отметить, что движение "Птицы ненастоящие" — это, по сути, сатирическая акция, и Питер Макиндоу не разделяет его убеждений. В своем выступлении на Ted Talk он объяснил, что его воспитание познакомило его с множеством теорий заговора в консервативной и религиозной среде, начиная от утверждений о том, что Обама является Антихристом, и заканчивая идеей о микро чипах, которые встраивают в вакцины.

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В течение длительного эксперимента с перформансом Макиндоу перенял манеру поведения и аргументы, характерные для сторонников теорий заговора, стремясь убедить общественность в том, что птицы действительно являются тайными роботами-шпионами.

К своему удивлению, он начал сопереживать персонажу, которого изображал, испытывая целый ряд эмоций, включая ободрение, грусть и злость.

Размышляя над своим опытом, Макиндоу пришел к выводу, что общество должно применять более эмпатичный подход в общении с людьми, которые находятся на периферии теорий заговора. Он подчеркнул важность учета обстоятельств и ориентиров людей, рассматривая их как земляков, которые ищут чувство принадлежности и веры.

По его мнению, отказ от конфронтационных аргументов, основанных только на убеждениях, имеет решающее значение для смягчения распространения эхокамер, дезинформации и поляризации в обществе.

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