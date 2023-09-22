Роботи-шпигуни навколо нас: чому люди почали вірити, що птахів не існує

Сучасне суспільство переповнене пропагандою та наративами на захист птахів. Однак дехто стверджує, що тварини вже давно не справжні — їх замінили на дрони.

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У нещодавньому виступі на Ted Talk Пітер Макіндоу, прихильник руху "Птахів не існує", розповів про свої зусилля з просвіти громадськості щодо того, що він називає "пташиною брехнею", пише IFLScience.

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Макіндоу розповів про діяльність руху, яка включала організацію протестів проти відомих корпорацій, що займаються захистом птахів. Першою мішенню став Twitter, чий логотип на пташину тематику викликав гнів пташиних скептиків і привернув увагу сотень протестувальників.

Згодом рух посилив свою кампанію, зібравши 500 осіб у штаб-квартирі CNN, вимагаючи неупередженого висвітлення прихильників пташиного скептицизму. Під час значної демонстрації, що відбулася минулого року, рух зумів мобілізувати 2 000 прихильників на Вашингтонській площі в Нью-Йорку, закликаючи мера усунути голубів з міського ландшафту.

Для тих, хто не знайомий з ідеологією "Птахів не існує", вона стверджує, що птахів, які колись були справжніми істотами, витіснили дрони — підміна, яку нібито організував колишній президент Барак Обама у 2001 році. Згідно з цією теорією змови, роботизовані птахи тепер функціонують як пристрої спостереження за американським населенням.

Теорія змови, яка з'явилася у 2017 році, стверджує, що у 1950-х роках ЦРУ зіткнулося з двома проблемами: потребою в загальнонаціональному спостереженні та небажанням забруднювати свої транспортні засоби пташиними екскрементами. Їхнє нетрадиційне рішення полягало в заміні птахів на мініатюрних роботів-дронів, які дозволяли таємно підслуховувати громадян.

Птахів не існує? Як конспірологічна змова злітає в небо

На сайті "Птахи не справжні" наведено уривок зі свідчень колишнього заступника ЦРУ: "Так, вищі чини були настільки роздратовані тим, що птахи забруднюють вікна їхніх автомобілів, що вони вирішили знищити всі види птахів у Північній Америці".

Згідно з цією конспірологічною історією, президент Джон Кеннеді убитий у 1963 році через те, що виступив проти цього плану, зіткнувшись із прототипом робота "Turkey X500", призначеного для винищення птахів.

Після численних випробувань і вдосконалень роботизованих птахів нібито випустили в дику природу у 2001 році, і ця заява приписується президенту Обамі відповідно до теми змови.

Важливо зазначити, що рух "Птахи несправжні" — це, по суті, сатирична акція, і Пітер Макіндоу не поділяє його переконань. У своєму виступі на Ted Talk він пояснив, що його виховання познайомило його з безліччю теорій змови в консервативному та релігійному середовищі, починаючи від тверджень про те, що Обама є Антихристом, і закінчуючи ідеєю про мікрочіпи, які вбудовують у вакцини.

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Протягом тривалого експерименту з перформансом Макіндоу перейняв манеру поведінки та аргументи, характерні для прихильників теорій змови, прагнучи переконати громадськість у тому, що птахи справді є таємними роботами-шпигунами.

На свій подив, він почав співпереживати персонажу, якого зображував, відчуваючи цілу низку емоцій, включаючи підбадьорення, смуток і злість.

Розмірковуючи над своїм досвідом, Макіндоу дійшов висновку, що суспільство повинно застосовувати більш емпатійний підхід у спілкуванні з людьми, які перебувають на периферії теорій змови. Він наголосив на важливості врахування обставин і орієнтирів людей, розглядаючи їх як земляків, які шукають почуття приналежності і віри.

На його думку, відмова від конфронтаційних аргументів, заснованих лише на переконаннях, має вирішальне значення для пом'якшення поширення ехокамер, дезінформації та поляризації в суспільстві.

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