Будто из 90-х. В лесах Таиланда обнаружили странного паука с неоново-синими лапами (фото)

Новый удивительный вид достигает весьма впечатляющих размеров и обитает в мангровых лесах.

В разных уголках нашей планеты обитают тысячи видов, которые все еще неизвестны науке. Один из них был обнаружен исследователями в мангровом лесу в Таиланде. Во время экспедиции ученым удалось обнаружить удивительного паука с лапами цвета электрик, который достигал размера человеческой ладони, пишет Forbes.

Исследователь ДжоЧо Сиппават объединился с исследователем пауков Нарин Чомпупхуанг из Университета Кхон Каен, ранее в 2022 году им уже удалось обнаружить новый вид тарантула, обитающий в стеблях бамбука. Теперь, похоже, им вновь удалось обнаружить вид, ранее неизвестный науке.

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Удивительное паукообразное с ногами цвета электрик было обнаружено в лесу и получило название Chilobrachys natanicharum. Отметим, что исследователям и ранее было известно о существовании этого паука — его обнаружили в коммерческих целях торговли домашними животными. Однако до этого момента его среда обитания и естественное поведение были неизвестны. Теперь ученым удалось пролить свет на эту тайну.

Исследование торговли экзотическими домашними животными было проведено в 2022 году. Результаты показали, что в Интернете продаются более 1200 видов паукообразных, при этом одной из наиболее популярных групп были тарантулы. В этот список также попал и электрический синий тарантул, который из-за своей уникальной расцветки является весьма "привлекательным товаром".

Новый вид стал единственным видом тарантулов, обитающих в мангровых лесах Таиланда Фото: Yuranan Nanthaisong

По словам исследователей, они обнаружили паука в дупле мангрового дерева, где, вероятно, и обитают эти животные в дикой природе. Любопытно, что этот новый вид фактически является первым видом тарантулов, когда-либо обнаруженных в мангровых лесах Таиланда.

По словам Чомпуфуанга, поймать синего электрического тарантула — задачка не из простых: для этого необходимо залезать на дерево и выманивать его из комплекса дупл в условиях влажной и скользкой погоды. В результате за всю экспедицию ученым удалось собрать лишь двух представителей этого вида.

Ученые отмечают, что секрет удивительного яркого синего цвета этих тарантулов заключается не в наличии синего пигмента, а в уникальной структуре их волос, которая включает наноструктуры, способные манипулировать светом, создавая неповторимый неоново-синий.

Авторы исследования планируют продолжить работу, чтобы узнать больше о среде обитания и поведении в дикой природе этого нового вида тарантулов.

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