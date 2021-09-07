Сезон пауков. Почему в начале осени кажется, что квартиры и дома захватывают паукообразные

По словам ученых, в начале осени пауков не становится больше, просто меняется их поведение.

По словам энтомолога Ричарда Джонса, в человеческих домах можно увидеть бегающих пауков в основном мужского пола. Они более подвижны, чем самки и заняты скорее всего поиском партнерши, сообщает BBC.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Домашние пауки произошли от видов, живущих в Средиземноморье или Северной Африке, поэтому им нравится жить в теплых и сухих домах, и их нельзя встретить строящими паутину на улице. По словам Ричарда пауки с улицы не попадают в дом человека.

Вопреки мифам, пауки не лезут в рот, когда человек спит, они не откладывают яйца на людях, а большинство пауков даже не смогли бы укусить человека, даже если бы хотели.

"Большинство пауков просто не могут широко раскрыть челюсти, чтобы укусить человеческий палец", — говорит Ричард. "И даже если бы пауки могли раскрыть свои челюсти так сильно, их зубы недостаточно сильны, чтобы прокусить человеческую кожу".

Конечно есть исключения, но в основном домашние пауки не кусаются, говорит ученый.

"Они могут вас укусить, только в том случае, если вы возьмете их между указательным и большим пальцами", — говорит Ричард. "А если они будут пробегать мимо или окажутся у вас на ладони, они не укусят, потому как не почувствуют угрозы".

По словам ученого в каждом человеческом жилище есть домашние пауки. И они все время ждут, когда можно будет выбраться из тени, чтобы заняться паучьим сексом.

"Я думаю, что даже в самом чистом и маленьком доме будет от 20 до 40 пауков", — говорит Ричард.

[ + – ] Домовой паук Фото: wikipedia

В Украине, как и в Европе наиболее распространен домовой паук, которого можно обнаружить в домах и квартирах. У этих пауков пятнистое тело, они вьют паутину в форме воронки и не опасны. Если убрать паутину, то они убегают и сворачиваются в клубок. Они могут укусить, но это случается очень редко.

[ + – ] Паук-долгоножка Фото: wikipedia

Также в домах и квартирах часто встречаются пауки-сенокосцы или пауки-долгоножки. У них 6-8 глаз и длинные ноги. В основном они вьют паутины в темных углах. Самое интересное, что эти пауки могут несколько месяцев прожить без еды. Они также безвредны и почти не кусаются.