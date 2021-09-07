Сезон павуків. Чому на початку осені здається, що квартири і будинки захоплюють павукоподібні

За словами вчених, на початку осені павуків не стає більше, просто змінюється їхня поведінка.

За словами ентомолога Річарда Джонса, у людських будинках можна побачити павуків в основному чоловічої статі. Вони більш рухливі, ніж самки, і зайняті швидше за все пошуком партнерки, повідомляє BBC.

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Домашні павуки походять від видів, що живуть у Середземномор'ї або Північній Африці, тому їм подобається жити в теплих і сухих будинках, і їх не можна побачити за спорудженням павутини на вулиці. За словами Річарда, павуки з вулиці не потрапляють у будинок людини.

Усупереч міфам, павуки не лізуть у рот, коли людина спить, вони не відкладають яйця на людях, а більшість павуків навіть не змогли б вкусити людину, навіть якщо б хотіли.

"Більшість павуків просто не можуть широко розкрити щелепи, щоб вкусити людський палець", — говорить Річард. "І навіть якщо б павуки могли розкрити свої щелепи так сильно, їхні зуби недостатньо сильні, щоб прокусити людську шкіру".

Звичайно, є винятки, але в основному домашні павуки не кусаються, каже вчений.

"Вони можуть вас вкусити, тільки в тому випадку, якщо ви візьмете їх між вказівним і великим пальцями", — говорить Річард. "А якщо вони будуть пробігати повз або опиняться у вас на долоні, вони не вкусять, бо не відчують загрози".

За словами вченого, у кожному людському житлі є домашні павуки. І вони весь час чекають, коли можна буде вибратися з тіні, щоб зайнятися павуковим сексом.

"Я думаю, що навіть у найбільш чистому і маленькому будинку буде від 20 до 40 павуків", — говорить Річард.

[ + – ] Домовий павук Фото: wikipedia

В Україні, як і в Європі, найбільш поширений домовий павук, якого можна виявити в будинках і квартирах. У цих павуків плямисте тіло, вони в'ють павутину у формі воронки і не є небезпечними. Якщо прибрати павутиння, то вони тікають і згортаються в клубок. Вони можуть вкусити, але це трапляється дуже рідко.

[ + – ] Павуки Фото: wikipedia

Також у будинках і квартирах часто зустрічаються павуки-сінокоси або павуки-довгоніжки. У них 6-8 очей і довгі ноги. В основному вони в'ють павутини в темних кутках. Найцікавіше, що ці павуки можуть кілька місяців прожити без їжі. Вони також нешкідливі і майже не кусаються.