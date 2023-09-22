Заведет за черту бедности. Новый тренд увеличивает число самоуверенных будущих банкротов

Считающийся многими путь к легким деньгам на самом деле грозит его последователям банкротством, ухудшением финансового положения и даже нищетой, выявило новое исследование.

Идея того, что мы можем стать богатыми просто думая об этом, звучит довольно заманчиво. Каждый из нас не отказался бы стать миллионером, не прикладывая к этому особых усилий. Однако новое исследование показывает, что слишком сильная вера в эту концепцию скорее может нанести вред финансовому благополучию. Исследователи изучили, как вера в "манифестацию" — идею о том, что мысли способны стать материальными и могут влиять на реальность, на самом деле влияет на финансовый успех, пишет ScienceAlert.

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В ходе исследования было опрошено более 1000 человек в США, и выяснилось, что около трети из них верят в силу манифестации. Эти люди также считают себя успешными как сейчас, так и в будущем. Однако исследователи не нашли конкретных доказательств того, что эти люди были более успешны в ключевых аспектах своей жизни по сравнению с теми, кто не придерживался подобных убеждений.

Далее в исследовании отмечается, что люди, твердо верящие в манифестацию, склонны к более рискованным финансовым решениям. Например, они более склонны вкладывать деньги в нестабильные инвестиции, такие как криптовалюты или схемы "быстрого обогащения". Эта группа также чаще сталкивалась с банкротством в прошлом.

Интересно, что в исследовании отмечается, что вера в манифестацию остается сильной даже тогда, когда люди оказываются в сложной финансовой ситуации. Это может быть проблематично, так как может привести к излишней самоуверенности и принятию неверных финансовых решений в особенно важные моменты. Однако исследователи также отмечают, что позитивный настрой и оптимизм, сопутствующее данной уверенности, не являются чем-то плохим. Эти черты характера могут быть полезны для психического благополучия человека, если они обоснованы реальностью.

Еще один ключевой момент исследования заключается во влиянии социальных сетей на подобное самоубеждение и популяризацию так называемых способов быстрого и легкого обогащения. Поскольку мы все больше ориентируемся на достижение привлекательной внешности, богатства и славы — отчасти благодаря тому, что видим в Интернете, люди могут стать более восприимчивыми к соблазну легкого успеха. Исследователи отмечают, что только на сайте TikTok видеоролики с тегом "манифестация" по состоянию на май 2023 г. были просмотрены более 34 млрд. раз.

Итак, какой вывод можно сделать из этого важного исследования для себя? Хотя позитивный взгляд на жизнь не вреден, слишком сильная вера в силу манифестации может привести к принятию рискованных и не выгодных финансовых решений, который в перспективе могут поставить под угрозу ваш бюджет или бюджет вашей семьи.

Исследователи рекомендуют продолжить изучение влияния лидеров мнений, которые пропагандируют подобные практики в таких ответственных областях, как выбор профессии и финансовые инвестиции. Рекомендуется с осторожностью относиться к советам из таких источников, поскольку нет убедительных доказательств того, что манифестация сделает вас богатым, а некоторые данные свидетельствуют о том, что она может даже навредить вашим финансам и поставить под угрозу сам факт вашего выживания в мире, где деньги – залог того, что вы не проведете ближайшее время впроголодь.

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