Сокровища в забытом ящике: ученые только недавно узнали, что именно подарили музею в 1986 году

Почти 40 лет назад испанскому музею археолог-любитель подарил музею коробку с артефактами. Музей хранил ее, пока в 2020 исследователи не решили все же открыть коробку.

Команда историков, палеонтологов и биологов из разных испанских учреждений обнаружила, что в коробке, подаренной Археологическому музею Каталонии еще в 1986 году, хранятся кости неандертальцев, пишет Phys.org.

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Истоки этого открытия восходят к концу 1970-х годов, когда Мигель Азнар, палеонтолог-любитель, наткнулся на различные артефакты и кости в окрестностях Кова Симанья, пещеры, расположенной в парке вблизи Барселоны. Азнар, проведя предварительное исследование находок, тщательно очистил их, а затем сложил в одну коробку. Он хранил эту коробку дома до 1986 года, пока не решил передать ее музею, где она оставалась нетронутой до 2020 года.

Открыв коробку, команда обнаружила не только остатки керамики и различные артефакты, но и клад, состоящий из 53 костей неандертальцев, а также костей животных. Углубленный анализ показал, что эти останки принадлежат только трем лицам: взрослому, вероятно, женщине и детям в возрасте примерно 11-12 лет и 7-8 лет.

Радиометрическое датирование определило приблизительный возраст этих костей в 50 000 лет. В дальнейшем ученые хотят изъять ДНК из костей, чтобы исследовать возможные родственные связи и узнать больше информации об этих лицах.

исследовательская группа отмечает, что коллекция костей также является наиболее значительным открытием костей неандертальца в регионе и, возможно, на всем Пиренейском полуострове Фото: Frontiers in Earth Science (2023). DOI: 10.3389/feart.2023.1230707

Пытаясь определить место раскопок, откуда происходят эти находки, исследователи начали тщательные поиски вблизи пещеры Кова Симанья. Во время этих поисков ученые нашли зуб мудрости, что когда-то принадлежал одному из людей, чьи кости лежали в ящике. Эта находка связала кости с конкретным местом раскопок.

Исследовательская группа отмечает, что коллекция костей также является наиболее значительным открытием костей неандертальца в регионе и, возможно, на всем Пиренейском полуострове.

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