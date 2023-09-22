Сокровища в забытом ящике: ученые только недавно узнали, что именно подарили музею в 1986 году

Почти 40 лет назад испанскому музею археолог-любитель подарил музею коробку с артефактами. Музей хранил ее, пока в 2020 исследователи не решили все же открыть коробку.

Related video

Команда историков, палеонтологов и биологов из разных испанских учреждений обнаружила, что в коробке, подаренной Археологическому музею Каталонии еще в 1986 году, хранятся кости неандертальцев, пишет Phys.org.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Истоки этого открытия восходят к концу 1970-х годов, когда Мигель Азнар, палеонтолог-любитель, наткнулся на различные артефакты и кости в окрестностях Кова Симанья, пещеры, расположенной в парке вблизи Барселоны. Азнар, проведя предварительное исследование находок, тщательно очистил их, а затем сложил в одну коробку. Он хранил эту коробку дома до 1986 года, пока не решил передать ее музею, где она оставалась нетронутой до 2020 года.

Важно

Орудия труда из человеческих костей: на Пиренейском полуострове нашли жуткие инструменты (фото)

Открыв коробку, команда обнаружила не только остатки керамики и различные артефакты, но и клад, состоящий из 53 костей неандертальцев, а также костей животных. Углубленный анализ показал, что эти останки принадлежат только трем лицам: взрослому, вероятно, женщине и детям в возрасте примерно 11-12 лет и 7-8 лет.

Радиометрическое датирование определило приблизительный возраст этих костей в 50 000 лет. В дальнейшем ученые хотят изъять ДНК из костей, чтобы исследовать возможные родственные связи и узнать больше информации об этих лицах.

исследовательская группа отмечает, что коллекция костей также является наиболее значительным открытием костей неандертальца в регионе и, возможно, на всем Пиренейском полуострове Фото: Frontiers in Earth Science (2023). DOI: 10.3389/feart.2023.1230707

Пытаясь определить место раскопок, откуда происходят эти находки, исследователи начали тщательные поиски вблизи пещеры Кова Симанья. Во время этих поисков ученые нашли зуб мудрости, что когда-то принадлежал одному из людей, чьи кости лежали в ящике. Эта находка связала кости с конкретным местом раскопок.

Исследовательская группа отмечает, что коллекция костей также является наиболее значительным открытием костей неандертальца в регионе и, возможно, на всем Пиренейском полуострове.

Ранее Фокус писал о древнейшей деревянной постройке, которой полмиллиона лет. Его строили не Homo sapiens.

А также мы рассказывали о капсуле времени пещеры Теопетра: как сохранилось древнейшее в мире сооружение, созданное человеком.