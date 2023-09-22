Скарби в забутому ящику: вчені тільки нещодавно дізналися, що саме подарували музею у 1986 році

Майже 40 років тому іспанському музею археолог-любитель подарував музею коробку з артефактами. Музей зберігав її, аж поки у 2020 дослідники не вирішили все ж відкрити коробку.

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Команда істориків, палеонтологів і біологів з різних іспанських установ виявила, що в коробці, подарованій Археологічному музею Каталонії ще у 1986 році, зберігаються кістки неандертальців, пише Phys.org.

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Витоки цього відкриття сягають кінця 1970-х років, коли Мігель Азнар, палеонтолог-аматор, натрапив на різноманітні артефакти та кістки в околицях Кова Сіманья, печери, розташованої в парку поблизу Барселони. Азнар, провівши попереднє дослідження знахідок, ретельно очистив їх, а потім склав в одну коробку. Він зберігав цю коробку вдома до 1986 року, аж поки не вирішив передати її музею, де вона залишалася недоторканою до 2020 року.

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Відкривши коробку, команда виявила не лише залишки кераміки та різноманітні артефакти, але й скарб, що складався з 53 кісток неандертальців, а також кісток тварин. Поглиблений аналіз показав, що ці рештки належать лише трьом особам: дорослому, ймовірно, жінці та дітям, віком приблизно 11-12 років та 7-8 років.

Радіометричне датування визначило приблизний вік цих кісток у 50 000 років. Надалі вчені хочуть вилучити ДНК з кісток, щоб дослідити можливі родинні зв'язки та дізнатися більше інформації про цих осіб.

ослідницька група зазначає, що колекція кісток також є найбільш значним відкриттям кісток неандертальця в регіоні та, можливо, на всьому Піренейському півострові Фото: Frontiers in Earth Science (2023). DOI: 10.3389/feart.2023.1230707

Намагаючись визначити місце розкопок, звідки походять ці знахідки, дослідники розпочали ретельні пошуки поблизу печери Кова Сіманья. Під час цих пошуків вчені знайшли зуб мудрості, який колись належав одному з людей, чиї кістки лежали в ящику. Ця знахідка пов'язала кістки з конкретним місцем розкопок.

Дослідницька група зазначає, що колекція кісток також є найбільш значним відкриттям кісток неандертальця в регіоні та, можливо, на всьому Піренейському півострові.

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