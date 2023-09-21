Будували не Homo sapiens. Знайдено найдавнішу дерев'яну споруду, якій пів мільйона років (фото)

Археологи, ймовірно, знайшли залишки дерев'яної споруди поблизу басейну річки Каламбо в Замбії. Якщо здогадки вчених правильні, то ця знахідка є найдавнішим виявленим прикладом дерев'яної споруди.

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Залишки знайденої стародавньої споруди складаються з двох колод, які з'єднані між собою за допомогою поперечно розташованих насічок, що свідчить про обробку людиною, пише IFLScience.

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Наявність слідів, залишених кам'яними інструментами, підтверджує, що це було не звичайне повалене дерево, а навмисно витесаний артефакт, який, ймовірно, був частиною конструкції, такої як доріжка або підвищена платформа, спроектована для протистояння періодичним повеням у регіоні.

Винятковість цієї знахідки полягає у дивовижному збереженні деревини протягом такого тривалого періоду. Зазвичай деревина, що піддається впливу стихії, швидко розкладається і гниє. Однак постійно підвищений рівень води у водоспаді Каламбо парадоксальним чином захистив деревину від звичайного руйнівного впливу часу, залишивши її напрочуд добре збереженою.

Щоб встановити вік цієї дерев'яної реліквії, дослідники з Ліверпульського університету застосували інноваційні методи люмінесцентного датування. Цей метод визначає вік об'єкта, оцінюючи момент, коли мінерали в навколишньому піску востаннє потрапляли під вплив сонячного світла. Результат цього методу виявив дивовижний вік — 476 000 років, що значно випереджає попередні оцінки. Ці часові межі відносять споруду безпосередньо до епохи, що передувала появі Homo sapiens. Це дозволяє припустити, що ця споруда створена іншим видом гомінін.

Команда виявила дерев'яну конструкцію Фото: Professor Larry Barham, University of Liverpool

Це відкриття має глибокі наслідки, змінюючи теперішні парадигми щодо ранніх людей тієї епохи. По-перше, воно рішуче суперечить уявленню про те, що люди кам'яного віку були лише кочовими. Водоспад Каламбо міг похвалитися багаторічним джерелом води і рясним лісом, потенційно слугуючи стабільним поселенням, багатим на ресурси для існування. Перспектива осілого життя підкріплюється використанням лісової деревини для зведення довговічних споруд, які переживуть багато поколінь.

Крім того, ці нововіднайдені докази натякають на вищий рівень технологічної досконалості цих давніх людей, ніж вважалося раніше. Складність конструкції підкреслює наявність розвиненої ручної вправності, витонченого використання інструментів і певної міри творчої винахідливості, що дозволило замислити і матеріалізувати дерев'яні конструкції, які виходили за межі норм свого часу.

Підсумовуючи, можна сказати, що ці давні мешканці, які не були Homo sapiens, виявляються більш схожими на наш власний вид, ніж раніше уявлялося. Професор Ларрі Бархем, видатний археолог, який очолює дослідницьку ініціативу "Глибоке коріння людства" в Ліверпульському університеті, переконливо коментує це відкриття, що змінює парадигму: "Ця знахідка революціонізувала наше уявлення про наших ранніх предків. Не зважайте на традиційну класифікацію "кам'яного віку"; уважно вивчіть їхні досягнення: вони впроваджували інновації у великому масштабі з деревиною. Вони використовували інтелект, уяву і здібності, щоб створити щось досі небачене, щось безпрецедентне в їхньому середовищі".

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Він підсумовує: "Вони змінили своє оточення, щоб покращити якість свого життя, навіть якщо це було настільки скромно, як створення прибережної платформи для своїх щоденних справ. Ці люди здаються нам набагато ближчими, ніж ми могли собі уявити раніше".

Раніше Фокус писав, що древні люди і неандертальці взаємодіяли між собою набагато більше, ніж ми вважали раніше.

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