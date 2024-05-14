У кістках неандертальця знайшли найдавніші віруси: їх збираються воскресити

Дослідники припустили, що зможуть реконструювати фрагменти знайдених вірусів і заразити ними людські клітини.

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Генетичну послідовність трьох поширених вірусів, які циркулюють і сьогодні, було знайдено в останках неандертальців, які жили понад 50 тис. років тому, пише New Scientist.

Марсело Бріонес із Федерального університету Сан-Паулу збирається синтезувати знайдені віруси та заразити ними сучасні людські клітини в лабораторії.

"Виявлені віруси подібні до Парку Юрського періоду, можна було б вивчити їх на предмет репродуктивних і патогенних особливостей, щоб порівняти з характеристиками сучасних аналогів", — каже Бріонес.

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Учений зі своєю командою проаналізували ДНК зі скелетів двох чоловіків-неандертальців. Дослідники змогли ідентифікувати залишки аденовірусу, який спричиняє симптоми застуди в сучасних людей. Також було знайдено вірус герпесу і вірус папіломи, що передається статевим шляхом. Остання може спричиняти гострі кондиломи та рак.

Усі три віруси є найстарішими в історії людства. Раніше таким вважався вірус віком 21 тис. років, який було знайдено в зубах людини розумної.

За словами Бріонес, його команда заперечила ймовірність того, що останки неандертальців були заражені сучасними людьми під час розкопок.

"Наші дані показують, що ці віруси дійсно були тим, хто заражав неандертальців", — каже дослідник.

Деякі дослідники навіть припускають, що саме віруси могли зіграти важливу роль у вимиранні неандертальців. Бріонес каже, що результати його дослідження додають ваги такій можливості, але поки що не можуть її підтвердити.

Той факт, що один неандерталець міг бути заражений одразу трьома вірусами, недивний, оскільки навіть сьогодні люди в середньому заражаються приблизно 10 різними вірусами протягом життя.

Саллі Васеф із Технологічного університету Квінсленда не заперечує, що дослідники й надалі знаходитимуть залишки давніх вірусів, від яких колись потерпали наші предки.

Щоправда, експерт сумнівається в те, що їх можна буде відтворити.

"Я скептично ставлюся до ідеї про те, що їх можна буде відтворити, тому що досі у нас немає повного розуміння, як пошкоджується ДНК вірусів і як реконструювати відновлені фрагменти в повний вірусний геном", — підсумувала Васеф.

Нагадаємо, стародавній вірус, захований під льодами Сибіру, ожив через 48 500 років. Вчені заявляють, що стародавній вірус став найстарішим із коли-небудь відроджених.