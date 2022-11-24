Породження вічної мерзлоти. Стародавній вірус, захований під льодами Сибіру, ожив через 48 500 років

Це світовий рекорд. Учені заявляють, що стародавній вірус мерзлоти Сибіру став найстарішим із коли-небудь відроджених.

Related video

Пандоравірус був виявлений у 2013 році та названий на честь скриньки Пандори. Це рід гігантських вірусів, і він є другим за розміром із усіх відомих науці родів вірусів після пітовірусів, пише Daily Mail.

За словами вірусолога з Екс-Марсельського університету у Франції Жан-Мішеля Клавері, пандоравірус усього один мікрометр завдовжки та 0,5 мікрометра завширшки, що дозволяє бачити його навіть у світловий мікроскоп. Цей екземпляр був знайдений у вічній мерзлоті на глибині близько 16 метрів нижче за дно озера Юкечі Алас у Якутії, Росія. Згідно з підрахунками дослідників, пандоравірусу не менше 48 500 років, і тепер він став найстарішим із коли-небудь оживлених.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що це не вперше, коли професор Клавері разом із колегами "воскрешають" стародавні віруси, раніше їм уже вдавалося воскресити два віруси, здобуті у вічній мерзлоті, вік яких налічує близько 30 тисяч років.

Загалом у ході експедиції вченим вдалося отримати 9 різних вірусів, всі вони здатні заражати амеби, проте нешкідливі для рослин або тварин. Утім, професор Клавері не виключає, що інші заморожені віруси цілком можуть виявитися небезпечними для тварин і людей.

65% території Росії класифікується як вічна мерзлота — територія, яка залишається замороженою незалежно від пори року. Однак у міру того, як планета нагрівається через глобальне потепління, вічна мерзлота починає танути. У результаті вчені все частіше знаходять рештки стародавніх тварин на цій території, наприклад, 14-тисячорічного мамонта або голову 40-тисячорічного вовка. Вчені побоюються, що разом із подібними знахідками ми можемо виявити й давні віруси, які могли пережити тисячолітню заморозку.

За словами професора Клавері, основною проблемою наразі є те, що через танення льодовиків прокидаються стародавні бактерії, які нам не знайомі. Виявлені раніше віруси показують, що вони здатні прокидатися й атакувати, і нехай поки йдеться про одноклітинні організми, ми не можемо бути впевнені, що під крижинами Антарктиди та Гренландії, наприклад, не ховаються стародавні віруси, небезпечні для людини.

Раніше Фокус писав про те, що танення льодовиків пробуджує величезну масу стародавніх бактерій, які вчені просто не встигають вивчати.