Порождение вечной мерзлоты. Древний вирус, спрятанный подо льдами Сибири, ожил спустя 48 500 лет

Это мировой рекорд. Ученые заявляют, что древний вирус мерзлоты Сибири стал самым старым из когда-либо возрожденных.

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Пандоравирус был обнаружен в 2013 году и назван в честь ящика Пандоры. Он представляет собой род гигантских вирусов и является вторым по размеру из всех известных науке родов вирусов после питовирусов, пишет Daily Mail.

По словам вирусолога из Экс-Марсельского университета во Франции Жан-Мишеля Клавери, пандоравирус всего один микрометр в длину и 0,5 микрометра в ширину, что позволяет ему быть видным даже в световой микроскоп. Этот экземпляр был найден в вечной мерзлоте на глубине около 16 метров ниже дна озера Юкечи Алас в Якутии, Россия. Согласно подсчетам исследователей, пандоравирусу не менее 48 500 лет и теперь он стал самым старым из когда-либо оживленных.

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Отметим, что это не первый раз когда профессор Клавери вместе с коллегами "воскрешают" древние вирусы, ранее им уже удавалось воскресить два вируса, добытых в вечной мерзлоте, возраст которых насчитывает порядка 30 тысяч лет.

В общей сложности в ходе экспедиции ученым удалось заполучить 9 различных вирусов, все они способны заражать амебы, однако безобидны для растений или животных. Впрочем профессор Клавери не исключает, что другие замороженные вирусы вполне могут оказаться опасными для животных и людей.

65% территории России классифицируется как вечная мерзлота — территория, которая остается замороженной в независимости от времени года. Однако по мере того, как планета нагревается из-за глобального потепления вечная мерзлота начинает таять. В результате ученые все чаще находят останки древних животных на этой территории, например 14-тысячелетнего мамонта или голову 40-тысячелетнего волка. Ученые опасаются, что вместе с подобными находками мы можем обнаружить и древние вирусы, которые могли пережить тысячелетнюю заморозку.

По словам профессора Клавери, основной проблемой в данный момент является то, что из-за таяния ледников пробуждаются древние бактерии, которые нам не знакомы. Обнаруженные ранее вирусы, показывают, что они способны пробуждаться и атаковать, и пусть пока речь идет об одноклеточных организмах, мы не можем быть уверены, что подо льдами Антарктиды и Гренландии, например, не скрываются древние вирусы, опасные для человека.

Ранее Фокус писал о том, что таяние ледников пробуждает огромную массу древних бактерий, которые ученые попросту не успевают изучать.