Древние микробы пробуждаются. Таяние ледников высвобождает огромную массу бактерий

Ученые взяли пробы талой воды из 8 ледников Европы и Северной Америки, а также Гренландии — в каждом миллилитре воды обнаружены десятки тысяч бактерий.

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Климатический кризис значительно ускоряет таяние ледников на Земле — в результате из ледяных оков высвобождаются сотни тысяч микробов и ученым попросту не хватает времени, чтобы узнать их потенциальную полезность или опасность, пишет The Guardian.

В новом исследовании группа ученых из Университета Аберистуита в Уэльсе взяла пробы талой воды из 8 ледников Европы и Северной Америки, а также из двух участков ледяной шапки Гренландии. Ученые провели анализы и обнаружили, что в каждом миллилитре ледниковой воды содержатся десятки тысяч различных микробов.

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По словам соавтора исследования доктора Арвина Эдвардса, в данный момент ученые буквально наблюдают за тем, как умирают ледники по всему миру, высвобождая массу бактерий, природа которых нам не ясна.

[ + – ] Ученые взяли пробы талой воды с ледников Фото: Dr Arwyn Edwards/Dr Tristram Irvine-Fynn/Aberystwyth University

Полученные в ходе исследований данные предполагают, что смываемые в океан в ходе таяния ледников бактерии и водоросли в среднем будут доставлять порядка 650 тысяч тонн углерода в год в следующие 80 лет в северном полушарии. Отметим, что в исследовании не учитывается регион Гималаев Гиндукуш, потому что здесь ученые не брали пробы талой воды.

Данные расчеты были сделаны с учетом текущего умеренного роста выбросов углекислого газа. При этом ученые отмечают, что если человечеству удастся сократить выбросы углерода, тем самым замедлив глобальное потепление Земли и таяние ледников — в результате масса высвобождаемых древних микробов сократится приблизительно на треть.

По словам Эдвардса, в данный момент у ученых нет достаточного количества данных, чтобы понять ценность или угрозу этих бактерий. Он также отметил, что регулярно получает запросы о том, может ли патоген Судного дня появиться из-за таяния ледников — ученый считает, что риск такого развития событий крайне мал, однако он все же существует.

Исследователи также предполагают, что высвобождаемые таянием ледников микробы, смываемые течением в океан, теоретически способны удобрить экосистемы или стать источниками полезных биологических молекул, например, помогут создать новый антибиотик. Впрочем, исследователям потребуется больше времени, чтобы выяснить это наверняка.

Ранее Фокус писал о том, что ученые предупредили, что таяние ледников Тибетского нагорья может привести к появлению новых болезней.