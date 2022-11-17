Давні мікроби прокидаються. Танення льодовиків вивільняє величезну масу бактерій

Вчені взяли проби талої води з 8 льодовиків Європи та Північної Америки, а також Гренландії — у кожному мілілітрі води виявлено десятки тисяч бактерій.

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Кліматична криза значно прискорює танення льодовиків на Землі — в результаті з крижаних кайданів вивільняються сотні тисяч мікробів і вченим просто не вистачає часу, щоб дізнатися про їхню потенційну корисність чи небезпеку, пише The Guardian.

У новому дослідженні група вчених з Університету Аберістуїта в Уельсі взяла проби талої води з 8 льодовиків Європи та Північної Америки, а також із двох ділянок крижаної шапки Гренландії. Вчені провели аналізи та виявили, що у кожному мілілітрі льодовикової води містяться десятки тисяч різних мікробів.

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За словами співавтора дослідження доктора Арвіна Едвардса, зараз вчені буквально спостерігають за тим, як помирають льодовики по всьому світу, вивільняючи масу бактерій, природа яких нам не зрозуміла.

[ + – ] Вчені взяли проби талої води з льодовиків Фото: ледники

Отримані під час досліджень дані припускають, що бактерії і водорості, що змиваються в океан в ході танення льодовиків, в середньому доставлятимуть близько 650 тисяч тонн вуглецю на рік у наступні 80 років у північній півкулі. Зазначимо, що у дослідженні не враховується регіон Гімалаїв Гіндукуш, бо тут вчені не брали проби талої води.

Дані розрахунки зроблено з урахуванням цього помірного зростання викидів вуглекислого газу. Водночас вчені відзначають, що якщо людству вдасться скоротити викиди вуглецю, тим самим уповільнивши глобальне потепління Землі і танення льодовиків — у результаті маса стародавніх мікробів, що вивільняються, скоротиться приблизно на третину.

За словами Едвардса, зараз учені не мають достатньої кількості даних, щоб зрозуміти цінність або загрозу цих бактерій. Він також зазначив, що регулярно отримує запити про те, чи може патоген Судного дня з'явитися через танення льодовиків — учений вважає, що ризик такого розвитку подій вкрай малий, проте він все ж таки існує.

Дослідники також припускають, що мікроби, що звільняються таненням льодовиків, змиваються течією в океан, теоретично здатні удобрити екосистеми або стати джерелами корисних біологічних молекул, наприклад, допоможуть створити новий антибіотик. Втім, дослідникам потрібно більше часу, щоб з'ясувати це напевно.

Раніше Фокус писав про те, що вчені попередили, що танення льодовиків нагір'я Тибету може призвести до появи нових хвороб.