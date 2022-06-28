Танення льодовиків Тибетського нагір'я може призвести до появи нових хвороб, — вчені

Як зазначають експерти, головна небезпека полягає в тому, що сучасні та древні патогенні мікроби, що замерзли в льоду, можуть призвести до локальних епідемій і навіть пандемій.

Під час свого недавнього дослідження в льодовиках Тибетського нагір'я вчені виявили майже 1000 видів бактерій, сотні з яких нові для науки, пише IFLS.

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Як зазначають експерти, це є ще одним доказом того, що наші знання про мікробний світ дуже мізерні. Враховуючи те, що зміна клімату загрожує цьому дорогоцінному середовищу, нові відкриття викликають у фахівців побоювання з приводу вивільнення потенційних патогенів у двох найнаселеніших країнах світу.

Під час дослідження, що почалося у 2016 році, вчені з Китайської академії наук зібрали поверхневий сніг, лід та інші зразки з 21 льодовика Тибету і виявили 968 видів бактерій, близько 82% з яких ніколи не були задокументовані.

Колись вчені припускали, що льодовики надто екстремальні, щоб у них могло жити багате розмаїття життя, але нещодавні дослідження показали, що це далеко не так. Так, наприклад, минулого року вчені описали ряд вірусів, виявлених у зразках льоду віком 15 000 років, які не були схожі ні на що інше.

Льодовики та крижані щити покривають близько 10% поверхні Землі та є найбільшим резервуаром прісної води на планеті. Крім наукової цікавості, існує набагато нагальніша потреба вивчити мікробів, що тут мешкають.

[ + – ] Тибетське нагір'я є джерелом декількох найбільших річок світу, оточених густонаселеними районами

Як зазначає команда з нового дослідження, льодовики Тибетського нагір'я все більше тануть через підвищення температури, спричиненого зміною клімату. Вчені побоюються, що безліч бактерій, які тисячоліттями перебували високо на Тибетському нагір'ї, незабаром можуть опинитися в нових умовах.

"Огортанні льодом сучасні та давні патогенні мікроби здатні призвести до локальних епідемій і навіть пандемій. Ці мікроорганізми можуть нести нові фактори вірулентності, які роблять рослини, тварин та людей уразливими", — розповіли фахівці.

Варто зазначити, що вірулентність — ступінь здатності штаму мікроорганізму чи вірусу заражати організм. Крім того, необхідно оцінити потенційні ризики для здоров'я, оскільки взаємодія між льодовиками та сучасними мікроорганізмами може становити особливу загрозу.

Ще важливу роль відіграє розташування нагір'я Тибету. Відоме як "Азіатська водонапірна вежа", воно є джерелом декількох найбільших річок світу, оточених густонаселеними районами, зокрема Янцзи, Хуанхе, Ганг та Брахмапутра. Якщо патогенні бактерії тут укоріняться, їхня дія буде руйнівною. Викид потенційно небезпечних бактерій торкнеться двох найбільш густонаселених країн світу: Китай та Індії.

Нагадаємо, що раніше вчені з'ясували, що через зміну клімату відомий антарктичний льодовик Туейтса (також льодовик Судного дня), тане швидше, ніж будь-коли раніше в історії. Головною небезпекою є те, що це може призвести до жахливого підвищення рівня моря.