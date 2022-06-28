Таяние ледников Тибетского нагорья может привести к появлению новых болезней, - ученые
Как отмечают эксперты, главная опасность заключается в том, что замерзшие во льду современные и древние патогенные микробы могут привести к локальным эпидемиям и даже пандемиям.
В ходе своего недавнего исследования в ледниках Тибетского нагорья ученые обнаружили почти 1000 видов бактерий, сотни из которых новые для науки, пишет IFLS.
Как отмечают эксперты, это является еще одним свидетельством того, что наши знания о микробном мире весьма скудны. С учетом того, что изменение климата угрожает этой драгоценной среде, новые открытия вызывают у специалистов опасения по поводу высвобождения потенциальных патогенов в двух самых населенных странах мира.
В ходе своего исследования, начавшегося в 2016 году, ученые из Китайской академии наук собрали поверхностный снег, лед и другие образцы с 21 тибетского ледника и обнаружили 968 видов бактерий, около 82% из которых никогда не были задокументированы.
Когда-то ученые предполагали, что ледники слишком экстремальны, чтобы в них могло обитать богатое разнообразие жизни, но недавние исследования показали, что это далеко не так. Так, например, в прошлом году ученые описали ряд вирусов, обнаруженных в образцах льда возрастом 15 000 лет, которые не были похожи ни на что другое.
Ледники и ледяные щиты покрывают около 10% поверхности Земли и являются крупнейшим резервуаром пресной воды на планете. Помимо научного любопытства, существует гораздо более насущная потребность изучить обитающих здесь микробов.
Как отмечает команда из нового исследования, ледники Тибетского нагорья все больше тают из-за повышения температуры, вызванного изменением климата. Ученые опасаются, что множество бактерий, которые тысячелетиями находились высоко на Тибетском нагорье, вскоре могут оказаться в новых условиях.
"Окутанные льдом современные и древние патогенные микробы способны привести к локальным эпидемиям и даже пандемиям. Эти микроорганизмы могут нести новые факторы вирулентности, которые делают растения, животных и людей уязвимыми", — рассказали специалисты.
Стоит отметить, что вирулентность — степень способности штамма микроорганизма или вируса заражать организм. Кроме того, необходимо оценить потенциальные риски для здоровья, поскольку взаимодействие между ледниками и современными микроорганизмами может представлять особую угрозу.
Еще важную роль играет расположение Тибетского нагорья. Известное как "Азиатская водонапорная башня", оно является источником нескольких крупнейших рек мира, окруженных густонаселенными районами, в том числе Янцзы, Хуанхэ, Ганг и Брахмапутра. Если патогенные бактерии здесь укоренятся, их воздействие будет разрушительными. Выброс потенциально опасных бактерий затронет две самые густонаселенные страны мира: Китай и Индию.
Напомним, что ранее ученые выяснили, что из-за изменения климата известный антарктический ледник Туэйтса (также ледник Судного дня), тает быстрее, чем когда-либо прежде в истории. Главной опасностью является то, что это может привести к ужасающему повышению уровня моря.