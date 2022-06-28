Таяние ледников Тибетского нагорья может привести к появлению новых болезней, - ученые

Как отмечают эксперты, главная опасность заключается в том, что замерзшие во льду современные и древние патогенные микробы могут привести к локальным эпидемиям и даже пандемиям.

В ходе своего недавнего исследования в ледниках Тибетского нагорья ученые обнаружили почти 1000 видов бактерий, сотни из которых новые для науки, пишет IFLS.

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Как отмечают эксперты, это является еще одним свидетельством того, что наши знания о микробном мире весьма скудны. С учетом того, что изменение климата угрожает этой драгоценной среде, новые открытия вызывают у специалистов опасения по поводу высвобождения потенциальных патогенов в двух самых населенных странах мира.

В ходе своего исследования, начавшегося в 2016 году, ученые из Китайской академии наук собрали поверхностный снег, лед и другие образцы с 21 тибетского ледника и обнаружили 968 видов бактерий, около 82% из которых никогда не были задокументированы.

Когда-то ученые предполагали, что ледники слишком экстремальны, чтобы в них могло обитать богатое разнообразие жизни, но недавние исследования показали, что это далеко не так. Так, например, в прошлом году ученые описали ряд вирусов, обнаруженных в образцах льда возрастом 15 000 лет, которые не были похожи ни на что другое.

Ледники и ледяные щиты покрывают около 10% поверхности Земли и являются крупнейшим резервуаром пресной воды на планете. Помимо научного любопытства, существует гораздо более насущная потребность изучить обитающих здесь микробов.

[ + – ] Тибетское нагорье является источником нескольких крупнейших рек мира, окруженных густонаселенными районами

Как отмечает команда из нового исследования, ледники Тибетского нагорья все больше тают из-за повышения температуры, вызванного изменением климата. Ученые опасаются, что множество бактерий, которые тысячелетиями находились высоко на Тибетском нагорье, вскоре могут оказаться в новых условиях.

"Окутанные льдом современные и древние патогенные микробы способны привести к локальным эпидемиям и даже пандемиям. Эти микроорганизмы могут нести новые факторы вирулентности, которые делают растения, животных и людей уязвимыми", — рассказали специалисты.

Стоит отметить, что вирулентность — степень способности штамма микроорганизма или вируса заражать организм. Кроме того, необходимо оценить потенциальные риски для здоровья, поскольку взаимодействие между ледниками и современными микроорганизмами может представлять особую угрозу.

Еще важную роль играет расположение Тибетского нагорья. Известное как "Азиатская водонапорная башня", оно является источником нескольких крупнейших рек мира, окруженных густонаселенными районами, в том числе Янцзы, Хуанхэ, Ганг и Брахмапутра. Если патогенные бактерии здесь укоренятся, их воздействие будет разрушительными. Выброс потенциально опасных бактерий затронет две самые густонаселенные страны мира: Китай и Индию.

Напомним, что ранее ученые выяснили, что из-за изменения климата известный антарктический ледник Туэйтса (также ледник Судного дня), тает быстрее, чем когда-либо прежде в истории. Главной опасностью является то, что это может привести к ужасающему повышению уровня моря.