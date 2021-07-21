В Тибете ученые нашли 28 новых вирусов в леднике возрастом 15 000 лет

Ученые идентифицировали генетические коды 33 вирусов, и по крайней мере, 28 из них не соответствуют ни одному из известных типов.

Ученые собрали вирусы в образцах льда возрастом почти 15 000 лет, взятых с ледников на Тибетском плато. Было обнаружено, что десятки видов неизвестны науке, что может предоставить новый взгляд на историю вирусной эволюции, сообщает New Atlas

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Ледники прекрасно сохраняют древнюю историю, поскольку они содержат частицы пыли, следы газа, микробов и растений из разных периодов времени. Поскольку эти слои накапливаются со временем, ученые могут бурить и изучать ледяные керны, чтобы узнать огромное количество информации о древнем климате, о том, что было в атмосфере, и о том, какие виды жизни существовали в различные моменты истории.

В новом исследовании, проведенном учеными из Университета штата Огайо, в ледяной шапке Гулия на Тибетском плато были пробурены керны льда, которым 14 400 лет. Затем ученые проанализировали их на предмет содержащихся в них вирусов и идентифицировали генетические коды 33 вирусов. Было обнаружено, что четыре из них принадлежат к известным типам бактериофагов, вирусов, которые питаются бактериями, но по крайней мере 28 из них не соответствуют ни одному из известных типов.

Ученые предполагают, что вирусы, вероятно, возникли в растениях и почве, но им не помешал холод. На самом деле, около половины из них, кажется, хорошо прижились во льдах.

"Это вирусы, которые могут спокойно развиваться в экстремальных условиях", — говорит Мэтью Салливан, соавтор исследования. "У этих вирусов есть сигнатуры генов, которые помогают им заражать клетки в холодных условиях".

Присутствие современных микробов является серьезной проблемой для такого рода исследований, поэтому исследователи разработали новый метод стерилизации ледяных кернов. Они удалили полусантиметровые слои внешнего материала с помощью различных методов — сначала соскабливанием пилой, затем промывкой этанолом и, наконец, промывкой стерильной водой. После этого можно было проверить внутреннюю часть на отсутствие современных микробов.

Ученые проверили этот процесс стерилизации на своих кернах из искусственного льда, которые были покрыты бактериями, вирусами и ДНК. После того, как они провели трехэтапный процесс, никаких следов других микробов во внутренних кернах льда они не обнаружили.

Исследователи говорят, что возможность лучше изучать древние микробы может помочь ученым лучше понять историю их эволюции, а также то, как они справлялись с изменением климата в прошлом и насколько хорошо они могли бы это сделать в будущем. Метод стерилизации также может пригодиться для обнаружения следов вирусных генетических последовательностей в образцах, взятых на Луне или Марсе.