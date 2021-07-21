У Тибеті вчені знайшли 28 нових вірусів у льодовику віком 15 000 років

Учені ідентифікували генетичні коди 33 вірусів, і принаймні, 28 із них не відповідають жодному з відомих типів.

Учені зібрали віруси в зразках льоду віком майже 15 000 років, узятих із льодовиків на Тибетському плато. Було зʼясовано, що десятки видів невідомі науці, що може надати новий погляд на історію вірусної еволюції, повідомляє New Atlas.

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Льодовики прекрасно зберігають давню історію, оскільки вони містять частинки пилу, сліди газу, мікробів і рослин із різних періодів часу. Оскільки ці шари накопичуються з часом, учені можуть бурити і вивчати крижані керни, щоб дізнатися величезну кількість інформації про стародавній клімат, про те, що було в атмосфері, і про те, які види життя існували в різні моменти історії.

У новому дослідженні, проведеному вченими з Університету штату Огайо, в крижаній шапці Гулія на Тибетському плато були пробурені керни льоду, яким 14 400 років. Потім вчені проаналізували їх на предмет вірусів, що містяться в них, та ідентифікували генетичні коди 33 вірусів. Було зʼясовано, що чотири з них належать до відомих типів бактеріофагів, вірусів, які харчуються бактеріями, але принаймні 28 із них не відповідають жодному з відомих типів.

Учені припускають, що віруси, ймовірно, виникли в рослинах і ґрунті, але їм не завадив холод. Насправді, майже половина з них, здається, добре прижилися в льодах.

"Це віруси, які можуть спокійно розвиватися в екстремальних умовах", — говорить Метʼю Салліван, співавтор дослідження. "У цих вірусів є сигнатури генів, які допомагають їм заражати клітини в холодних умовах".

Присутність сучасних мікробів є серйозною проблемою для такого роду досліджень, тому дослідники розробили новий метод стерилізації крижаних кернів. Вони видалили півторасантиметрові шари зовнішнього матеріалу за допомогою різних методів — спочатку відшкрібанням пилкою, потім промиванням етанолом і, нарешті, промиванням стерильною водою. Після цього можна було перевірити внутрішню частину на відсутність сучасних мікробів.

Учені перевірили цей процес стерилізації на своїх кернах зі штучного льоду, які були покриті бактеріями, вірусами і ДНК. Після того, як вони провели трьохетапний процес, ніяких слідів інших мікробів у внутрішніх кернах льоду вони не зафіксували.

Дослідники говорять, що можливість краще вивчати стародавні мікроби може допомогти вченим краще зрозуміти історію їхньої еволюції, а також те, як вони справлялися зі зміною клімату в минулому і наскільки добре вони могли б це зробити в майбутньому. Метод стерилізації також може стати в нагоді для виявлення слідів вірусних генетичних послідовностей в зразках, взятих на Місяці або Марсі.