В костях неандертальца нашли древнейшие вирусы: их собираются воскресить

Исследователи предположили, что смогут реконструировать фрагменты найденных вирусов и заразить ими человеческие клетки.

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Генетическая последовательность трех распространенных вирусов, которые циркулирует и сегодня, были найдены в останках неандертальцев, живших более 50 тыс. лет назад, пишет New Scientist.

Марсело Брионес из Федерального университета Сан-Паулу собирается синтезировать найденные вирусы и заразить ими современные человеческие клетки в лаборатории.

"Обнаруженные вирусы, подобны Парку Юрского периода, можно было бы изучить их на предмет репродуктивных и патогенных особенностей, чтобы сравнить с характеристиками современных аналогов", — говорит Брионес.

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Ученый со своей командой проанализировали ДНК из скелетов двух мужчин-неандертальцев. Исследователи смогли идентифицировать остатки аденовируса, который вызывает симптомы простуды у современных людей. Также был найден вирус герпеса и вирус папилломы, передающейся половым путем. Последняя может вызывать остроконечные кондиломы и рак.

Все три вируса являются старейшими в истории человечества. Ранее таким считался вирус возрастом 21 тыс. лет, который был найден в зубах человека разумного.

По словам Брионес, его команда исключила вероятность того, что останки неандертальцев были заражены современными людьми при раскопках.

"Наши данные показывают, что эти вирусы действительно были тем, кто заражал неандертальцев", — говорит исследователь.

Некоторые исследователи даже предполагают, что именно вирусы могли сыграть важную роль в вымирании неандертальцев. Брионес говорит, что результаты его исследования добавляют веса такой возможности, но пока не могут ее подтвердить.

Тот факт, что один неандерталец мог быть заражен сразу тремя вирусами, неудивителен, так как даже сегодня люди в среднем заражаются примерно 10 разными вирусами в течение жизни.

Салли Васеф из Технологического университета Квинсленда не исключает, что исследователи и дальше будут находить остатки древних вирусов, от которых когда-то страдали наши предки.

Правда, эксперт сомневается в то, что их можно будет воссоздать.

"Я скептически отношусь к идее о том, что их можно будет воссоздать, так как до сих пор у нас нет полного понимания, как повреждается ДНК вирусов и как реконструировать восстановленные фрагменты в полный вирусный геном", — подытожила Васеф.

Напомним, древний вирус, спрятанный подо льдами Сибири, ожил спустя 48 500 лет. Ученые заявляют, что древний вирус стал самым старым из когда-либо возрожденных.