Самая большая военно-спасательная операция в истории: ученые ищут затонувшие корабли операции "Динамо"

Операция "Динамо" известная также как Дюнкерская эвакуация, спасла множество жизней. Однако кроме этого, не стоит забывать о тех, кто погиб во время этого спасения.

Уинстон Черчилль назвал масштабную эвакуацию войск союзников с пляжей и причалов Дюнкерка в мае 1940 года "чудом освобождения". Однако спасательная операция, известная как операция "Динамо", имевшая целью спасти более 330 000 военнослужащих, окруженных немецкими войсками, привела к значительным потерям, пишет The Guardian.

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В течение девяти дней операции "Динамо" до 1000 судов, от военных кораблей до рыбацких лодок, спасательных шлюпок и прогулочных судов, были спешно мобилизованы для помощи солдатам, оказавшимся в окружении. К сожалению, сотни из этих судов потопили, унеся при этом много жизней.

Прошло более восьми десятилетий, и французские и британские археологи начали совместную работу по обследованию вод возле северного французского города Дюнкерк. Их целью является использование передовых технологий для поиска на морском дне остатков спасательной армады.

Этот проект, которым совместно руководят французский Департамент подводных археологических исследований (Drassm) и "Историческая Англия", начнется с поверхностного сканирования морского дна с помощью геофизического оборудования, что планируется начать на следующей неделе. Исследователи хотят узнать о 37 затонувших судах, местонахождение которых известно, а также обнаружить другие затонувшие суда.

Эти усилия проложат путь для дальнейших, более комплексных исследований водолазов, которые должны начаться в следующем году. Сесиль Соваж, одна из археологов, возглавляющих экспедицию, говорит: "Мы хотим спасти их, изучая. Я не хочу найти один военный корабль или только один тип. Я [хотела бы] понять событие, найдя различные типы кораблей, которые были задействованы".

В Дюнкеркской эвакуации участвовало множество кораблей под флагами разных стран, включая Великобританию, Францию, Бельгию, Нидерланды, Польшу, Данию, Норвегию и Швецию. Они варьировались от мощных военных эсминцев и канонерских лодок до небольших яхт, спасательных шлюпок, рыбацких лодок, буксиров и небольших частных катеров, которые поспешно пересекли Ла-Манш, чтобы помочь в спасении.

Энтони Ферт, руководитель отдела стратегии морского наследия организации "Историческая Англия", подчеркивает вероятность того, что более крупные суда сохранились под водой благодаря своей прочности. Однако даже меньшие суда, хоть и вряд ли остались невредимыми, могли оставить на морском дне следы, которые можно обнаружить, например, двигатели и котлы.

Одно из затонувших судов, которое планируется обследовать, — "Брайтон Квин", гребной пароход, переоборудованный в тральщик. Это судно, на борту которого находилось 700 франко-марокканских солдат, почти половина из которых погибла во время немецкого обстрела, свидетельствует о международном масштабе Дюнкеркской операции.

Исследование, считает Ферт, "вернет внимание к морскому измерению Дюнкерка и тому факту, что его физические остатки все еще существуют на морском дне, как и многие другие аспекты нашего морского наследия".

Несмотря на то, что эвакуация из Дюнкерка занимает видное место в британских воспоминаниях о Второй мировой войне, во Франции она остается относительно неизвестной, как отмечает Клер Дестанк, французский археолог, соруководитель исследования. Ее исследование выявило свидетельства о по меньшей мере 305 судов, которые подверглись различным судьбам во время операции "Динамо". Она отмечает совместные усилия британских и французских войск и ключевую роль, которую сыграли французские силы в успешной эвакуации, тем самым характеризуя ее как чрезвычайный эпизод в анналах войны.

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