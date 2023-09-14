Морская война 14-го века. Обнаружена самая старая в Европе корабельная пушка: чем она особенна

На найденную реликвию, миниатюрную пушку из литого медного сплава с дульным заряжанием, наткнулся дайвер-любитель на глубине 20 метров вблизи Марстранда.

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Группа международных исследователей во главе с морским археологом Стаффаном фон Арбином из Гетеборгского университета провела комплексное исследование потенциальной реликвии древнейшей в Европе корабельной пушки. Этот морской артефакт, найденный в водах возле Марстранда, вдоль западного побережья Швеции, как полагают, происходит из 14-го века, пишет Phys.org.

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Проведенное исследование предлагает новый взгляд на начальные этапы развития артиллерии, как на суше, так и на море. Кроме того, оно является свидетельством бурной эпохи, которую переживали мореплаватели и прибрежные общины того времени.

На найденную реликвию, миниатюрную пушку из литого медного сплава с дульным заряжанием, наткнулся дайвер-любитель на глубине 20 метров вблизи Марстранда. Важно, что исследовательская группа пришла к выводу: пушка специально разработана для корабельного использования, а не служила грузом, благодаря обнаружению остаточных зарядов в ее пороховой камере. Такая превосходная сохранность позволила применить радиоуглеродный метод датировки для установления возраста артефакта.

Морской археолог Стаффан фон Арбин рассказывает: "Благодаря сохранившимся остаткам заряда стало возможным применить радиоуглеродный метод для установления возраста находки. Результаты исследования показывают, что пушка Марстранда, вероятно, датируется 14 веком, что делает ее одним из старейших артиллерийских орудий, когда-либо найденных в Европе".

Во время тщательного изучения находки исследователи применили самую современную технологию 3D-сканирования, а также провели химический анализ состава медного сплава пушки. Этот анализ показал, что сплав состоял примерно из 14 весовых процентов свинца и лишь с незначительными следами олова.

Такой состав, как утверждают исследователи, делает пушку неоптимальной для длительного и интенсивного использования. Очевидно, что лицо, ответственное за литье пушки, не имело полного понимания различных свойств, присущих медным сплавам.

Это наблюдение позволяет предположить, что в то время искусство пушечного литья оставалось сферой, которая по большей части регулировалась методом проб и ошибок.

Кроме того, химический анализ дает представление о происхождении материалов, использованных в конструкции пушки. Предполагают, что медная руда происходила с территории современной Словакии, тогда как свинцовый компонент, вероятно, происходил из Англии или пограничного региона, делящегося между Польшей и Чехией.

В 14 веке Марстранд был выдающимся центром коммерческого судоходства, чему способствовала его исключительная портовая инфраструктура, соединявшая Западную Европу и регион Балтийского моря. Однако этот морской коридор не оставался в стороне от конфликтов, поскольку моря часто втягивали в войны и столкновения, что негативно влияло на прибрежные общины. Надвигающаяся угроза пиратства еще больше усилила риски, с которыми сталкиваются моряки.

Исследование пушки Марстранда раскрывает интеграцию новых огнестрельных вооружений в эту эпоху, которые предоставляли значительные тактические преимущества во время морских столкновений. Примечательно, что не только военные корабли могли похвастаться этим вооружением, но и торговые суда позднего Средневековья также все чаще использовали пушки для защиты от пиратов и других противников. Это открытие способствует более глубокому пониманию эволюции морской военной техники.

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Конструкция находки соответствует пушкам, которые обычно ассоциируются с 15-16 веками. Однако она свидетельствует о существовании этой модели еще в 14 веке.

Кроме того, находка сохранившихся остатков заряда в пороховой камере пушки проливает свет на более раннее использование картушей, формы текстильной упаковки для пороховых зарядов, что ставит под сомнение предыдущие хронологии.

Стаффан фон Арбин, размышляя о будущих перспективах, говорит: "Сейчас, конечно, мы также хотим попытаться найти и изучить корабль, которому принадлежала пушка. Хотя он, вероятно, сильно разрушен и разбит, должна быть возможность найти разбросанные обломки, если мы проведем тщательную инвентаризацию места и его окрестностей".

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