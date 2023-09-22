Десна больше не будут кровоточить: ученые представили новый способ использования зубной нити

Проведя тщательные исследования, ученым удалось вывести формулу самого эффективного использования зубной нити, снижающую кровотечение десен на 70%.

Использование нити для чистки зубов — это просто очередная мелочь, которую можно выполнить для галочки. Такое мнение укоренилось у многих людей, но стоматологи всегда настаивали на важности правильного использования зубной нити для поддержания здоровья полости рта. Теперь же новое исследование выявило более эффективный способ использования зубной нити, известный как адаптированная горизонтально-вертикальная техника использования зубной нити, который может значительно улучшить здоровье наших десен, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Большинство людей используют зубную нить, проводя ею взад-вперед или вверх-вниз между зубами. Однако новый метод, разработанный учеными, сочетает в себе горизонтальные и вертикальные движения, что позволяет лучше воздействовать на зубной налет — липкую пленку бактерий, от которой страдают зубы миллиардов человек. Удаление зубного налета крайне важно, поскольку он является отправной точкой для развития таких заболеваний десен, как гингивит, который может привести к покраснению, отеку и даже кровотечению при чистке зубов.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие люди с ранними признаками заболевания десен, в частности гингивита, но в остальном здоровые и некурящие. Участники были разделены на две группы. Одна группа продолжала придерживаться своей обычной практики гигиены рта, а другая была обучена новому методу чистки зубов нитью.

Для оценки эффективности применения зубной нити исследователи проверяли состояние десен участников через регулярные промежутки времени (две, четыре и восемь недель) на наличие так называемого "кровотечения при зондировании" (КПЗ). Высокий показатель КПЗ является признаком заболевания десен.

К концу исследования в группе, применявшей новый метод, кровоточивость десен снизилась на 70%, в то время как в группе, придерживавшейся обычной практики — только на 30%. Это говорит о том, что использование предложенного учеными метода может значительно улучшить состояние полости рта, даже если вы пользуетесь зубной нитью всего один раз в день.

Но почему же вас должен волновать лучший метод использования зубной нити? У пренебрежения гигиеной рта есть далеко идущие последствия, порою выходящие за его рамки. Если не лечить такие заболевания десен, как гингивит, то они могут перерасти в более серьезные и необратимые заболевания, которые могут привести к потере зубов. Более того, появляется все больше данных, связывающих заболевания десен с другими серьезными проблемами здоровья, такими как болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2-го типа и даже некоторые виды рака. Несмотря на то, что генетическая предрасположенность может влиять на риск развития заболеваний десен, использование зубной нити, применяя новую стратегию чистки, может существенно снизить этот риск.

Использование зубной нити имеет значение, а правильное ее использование — еще большее. Метод разработанный учеными может потребовать немного больше усилий и внимания, чем ваша обычная процедура, но польза для ваших десен и, возможно, для вашего здоровья в целом стоит того. Это простое изменение, которое может привести к значительной разнице в поддержании здоровья полости рта и сохранении улыбки, полной зубов.

Ранее Фокус писал о том, как пренебрежение гигиеной рта превратило язык мужчины в зеленое волосатое нечто. В медицинском случае, который можно принять за научную фантастику, зеленый и мохнатый язык дает нам уникальный урок помнить о важности гигиены полости рта.

Также Фокус писал о неожиданной причине не пропускать вечернюю чистку зубов перед сном. Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что эта привычка не только укрепит зубы, но и окажет другой положительный эффект.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.