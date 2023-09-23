Еще один вид пауков. Окаменелость возрастом 15 млн лет является второй по размерам среди всех найденных

В Австралии обнаружили древнюю окаменелость паука возрастом около 15 миллионов лет. Она не только принадлежит ранее неизвестному виду, но и является второй по размерам среди всех найденных.

Во время миоценовой эпохи в Австралии изменение климата привело к значительному всплеску активности пауков. Постепенное высушивание ландшафта дало особую возможность подгруппе пауков, известных как пауки-мигаломорфы, исследовать новые пути эволюции, пишет IFLScience.

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К сожалению, наше понимание этих событий ограничено из-за немногочисленности окаменелостей пауков, доступных для научного изучения. Однако недавно найдена окаменелость совершенно нового рода и вида паукообразных.

Этот колоссальный вид пауков-люков жил примерно 11-16 млн лет назад. Найденная окаменелость является второй по размеру из всех до сих пор найденных.

По размерам этот новообретенный паук превосходит аналогичные виды пауков, которые существуют сейчас, в пять раз. Для сравнения, он может похвастаться размерами, подобными современным паукам-волкам — примерно 50 миллиметров.

Название рода Megamonodontium mccluskyi отдает дань уважения его ближайшим родственникам: крошечным щетиноногим паукам-люкам, принадлежащим к роду Monodontium. Также название является данью уважения доктору Саймону МакКласки, который обнаружил эту окаменелость в июне 2020 года.

Этот удивительный ископаемый экземпляр принадлежит к категории пауков-люков — группе, что характеризуется стратегией охоты, заключающейся в охоте на ничего не подозревающую добычу, которая осмеливается подойти слишком близко к их скрытым норам. Такой образ жизни объясняет, почему человечеству понадобилось так много времени, чтобы откопать такую окаменелость.

Доктор Роберт Рейвен, арахнолог из Квинслендского музея и автор исследования, отметил: "Это не только самый большой окаменелый паук, найденный в Австралии, но и первая окаменелость семейства Barychelidae, найденная во всем мире".

Это открытие может заполнить пробелы в нашем понимании эволюции пауков. Еще более необычным является то, что тщательное изучение его хорошо сохранившихся анатомических деталей, охватывающих десятки миллионов лет, уже начало давать ценные знания.

"Сканирующая электронная микроскопия позволила нам изучить мельчайшие детали когтей и щетинок на педипальпах, ногах и теле паука, — пояснил доцент Майкл Фрезе из Университета Канберры, — Щетинки — это структуры, похожие на волосы, которые могут выполнять ряд функций. Они могут чувствовать химические вещества и вибрацию, защищать паука от нападающих и даже издавать звуки".

Таким образом, открытие этой окаменелости паука знаменует собой монументальную веху в летописи истории эволюции паукообразных, продвигая наше понимание этих древних существ на беспрецедентную высоту.

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