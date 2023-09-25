Жуткая находка в Перу: раскопано 1000-летнее кладбище для детей, там есть даже младенцы (фото)
Во время строительных работ в Перу обнаружено кладбище, на котором, вероятно, хоронили детей. Также найдены различные предметы быта и инструменты.
В округе Карабайло, Перу, археологи раскопали доиспанское кладбище, которому почти тысячелетие. Оно содержит останки детей и младенцев, всего ученые исследовали шесть тел, пишет Ancient Origins.
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Расположенное на окраине Лимы это место стало центром археологического исследования после начала прокладки газопровода. Во время установки трубопровода рабочие обнаружили захоронение и вызвали археологов.
В захоронении найдены не только остатки скелетов, но и удивительно хорошо сохранившиеся керамические изделия и сосуды. Хесус Бамонде, археолог, нанятый газовой компанией, сообщил, что останки обнаружили завернутыми в ткань, вместе с различными предметами быта, в частности сосудами и деревянными инструментами.
Считается, что эти останки датируются периодом между 1100 и 1450 годами нашей эры, то есть им примерно от 800 до 1000 лет. Песчаные и засушливые условия места сыграли решающую роль в том, что они сохранились в хорошем состоянии, даже мягкие ткани, что отличает их от других археологических находок.
Следует отметить, что основное внимание сосредоточено на характере захороненных тел прежде всего детских, с заметным преобладанием двух младенцев и четырех подростков. Это открытие заставило Бамонде предположить возможность функционирования этого места как специализированного кладбища для несовершеннолетних. Мерседес Вара, еще один археолог, заметила, что останки были тщательно завернуты в такие материалы, как хлопок, листья пакаэ и причудливо декорированные хлопчатобумажные ткани, а тела были положены в позах эмбриона и лотоса.
После начального этапа сбора археологических данных эти эксгумированные тела пройдут широкий научный анализ, чтобы раскрыть взаимосвязь между этими останками и предоставить ценную информацию об обстоятельствах их смерти.
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