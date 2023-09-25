Жуткая находка в Перу: раскопано 1000-летнее кладбище для детей, там есть даже младенцы (фото)

Во время строительных работ в Перу обнаружено кладбище, на котором, вероятно, хоронили детей. Также найдены различные предметы быта и инструменты.

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В округе Карабайло, Перу, археологи раскопали доиспанское кладбище, которому почти тысячелетие. Оно содержит останки детей и младенцев, всего ученые исследовали шесть тел, пишет Ancient Origins.

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Расположенное на окраине Лимы это место стало центром археологического исследования после начала прокладки газопровода. Во время установки трубопровода рабочие обнаружили захоронение и вызвали археологов.

В захоронении найдены не только остатки скелетов, но и удивительно хорошо сохранившиеся керамические изделия и сосуды. Хесус Бамонде, археолог, нанятый газовой компанией, сообщил, что останки обнаружили завернутыми в ткань, вместе с различными предметами быта, в частности сосудами и деревянными инструментами.

Перуанские трубопроводчики раскопали древнее детское кладбище

Считается, что эти останки датируются периодом между 1100 и 1450 годами нашей эры, то есть им примерно от 800 до 1000 лет. Песчаные и засушливые условия места сыграли решающую роль в том, что они сохранились в хорошем состоянии, даже мягкие ткани, что отличает их от других археологических находок.

Похоже, что эта часть кладбища была посвящена младенцам

Следует отметить, что основное внимание сосредоточено на характере захороненных тел прежде всего детских, с заметным преобладанием двух младенцев и четырех подростков. Это открытие заставило Бамонде предположить возможность функционирования этого места как специализированного кладбища для несовершеннолетних. Мерседес Вара, еще один археолог, заметила, что останки были тщательно завернуты в такие материалы, как хлопок, листья пакаэ и причудливо декорированные хлопчатобумажные ткани, а тела были положены в позах эмбриона и лотоса.

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После начального этапа сбора археологических данных эти эксгумированные тела пройдут широкий научный анализ, чтобы раскрыть взаимосвязь между этими останками и предоставить ценную информацию об обстоятельствах их смерти.

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