Моторошна знахідка в Перу: розкопано 1000-літнє кладовище для дітей, там є навіть немовлята (фото)

Під час будівельних робіт у Перу виявлено кладовище, на якому, ймовірно, ховали дітей. Також знайдено різні предмети побуту та інструменти.

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У окрузі Карабайло, Перу, археологи розкопали доіспанське кладовище, якому майже тисячоліття. Воно містить останки дітей та немовлят, загалом вчені дослідили шість тіл, пише Ancient Origins.

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Розташоване на околиці Ліми це місце стало центром археологічного дослідження після початку прокладання газопроводу. Під час встановлення трубопроводу робітники виявили поховання та викликали археологів.

В похованні знайдені не лише рештки скелетів, але й напрочуд добре збережені керамічні вироби та посудини. Хесус Бамонде, археолог, найнятий газовою компанією, повідомив, що останки виявили загорнутими в тканину, разом із різноманітними предметами побуту, зокрема посудинами і дерев'яними інструментами.

Перуанські трубопровідники розкопали стародавнє дитяче кладовище

Вважається, що ці рештки датуються періодом між 1100 і 1450 роками нашої ери, тобто їм приблизно від 800 до 1000 років. Піщані і посушливі умови місця відіграли вирішальну роль у тому, що вони збереглися у хорошому стані, навіть м'які тканини, що вирізняє їх з-поміж інших археологічних знахідок.

Схоже, що ця частина кладовища була присвячена немовлятам

Слід зазначити, що основна увага зосереджена на характері похованих тіл насамперед дитячих, з помітною перевагою двох немовлят і чотирьох підлітків. Це відкриття змусило Бамонде припустити можливість функціонування цього місця як спеціалізованого кладовища для неповнолітніх. Мерседес Вара, ще одна археологиня, зауважила, що останки були ретельно загорнуті в такі матеріали, як бавовна, листя пакае та вигадливо декоровані бавовняні тканини, а тіла були покладені у позах ембріона та лотоса.

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Після початкового етапу збору археологічних даних ці ексгумовані тіла пройдуть широкий науковий аналіз, щоб розкрити взаємозв'язок між цими останками і надати цінну інформацію про обставини їхньої смерті.

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