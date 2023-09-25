На Эвересте не сварить приличной чашки кофе. При какой самой низкой температуре закипит вода на Земле

Температура при которой замерзает и закипает вода общеизвестна, но исследователи уверяют, что все не так просто — в самой высокой точке на Земле данные правила не сработают.

Общеизвестно, что лед формируется при температуре ниже 0 градусов по Цельсию, тогда как температура кипения составляет 100 градусов по Цельсию. Однако ученые уверяют, все немного сложнее и данные значения могут меняться в зависимости от давления и других факторов, пишет Live Science.

По словам профессора физики в Университете штата Колорадо Джейкоба Робертса, температура кипения воды немного зависит от влажности окружающей среды, однако в большинстве своем зависит от давления. В результате, чтобы найти самую низкую температуру кипения воды на Земле, нас следует отправиться в место с самым разреженным воздухом.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи отмечают, что примеси в воде влияют на то, как молекулы воды взаимодействуют между собой, что в конечном итоге изменяет точку, в которой весь раствор дойдет до бурного кипения. Однако если мы поднимем ведро воды на вершину горы, одна однозначно закипит при более низкой температуре, чем на уровне моря. Простыми словами, чем меньше атмосфера давит на кастрюлю с водой, тем меньше тепловой энергии потребуется воде для испарения и превращения в пар.

Данные Института Луны и Планет свидетельствуют о том, что наивысшая точка на Земле — вершина Эвереста, расположенная на высоте 8 849 метров. Именно она и является местом на планете, где вода кипит при самой низкой температуре — всего 68 градусов по Цельсию. К слову, это значит, что на вершине Эвереста вам, увы, не удастся насладиться чашечкой приличного кофе, так как для его приготовления требуется вода температурой не ниже 87 градусов по Цельсию.

Где вода замерзает при самой высокой температуре?

Этот вопрос немного сложнее, так как для чистой воды температура, при которой ее молекулы оседают в жесткую кристаллическую структуру, относительно не меняется в зависимости от давления. То есть температура замерзания на Земле всегда составляет около 0 градусов по Цельсию.

Впрочем, это вовсе не значит, что давление вообще не оказывает влияния на температуру замерзания воды — дело в том, что давления, которое естественным образом возникает на поверхности нашей планеты, попросту недостаточно, чтобы подтолкнуть температуру замерзания вверх.

По данным Университетского колледжа Лондона, даже в бездне Челленджера Марианской впадины, которая находится ниже уровня моря, чем вершина Эвереста над ним, давление здесь в 1000 раз превышает давление воздуха на поверхности планеты. Но даже его недостаточно для того, чтобы превращать воду в лед при температуре выше 0 градусов по Цельсию.

В то же время исследователи отмечают, что лед на уровне моря может образоваться, даже если температура воздуха выше точки замерзания. Это возможно благодаря радиационному охлаждению. По словам Робертса, это возможно из-за того, что воздух над бассейном очень сухой, что способствует испарению воды. При этом испаряющаяся вода приносит с собой тепло, а это охлаждает оставшуюся жидкость.

Кроме того, вода медленно излучает тепло в небо. В то время как температура воздуха у земли может быть чуть выше нуля, атмосфера выше может быть холодной до -40 по Цельсию в безоблачную ночь. В этом случае тепловая энергия перемещается из относительно теплой воды в чрезвычайно холодное ночное небо. В результате этого механизма лед может образовываться даже при температуре около 5 градусов по Цельсию.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему Эверест издает ужасающие звуки с наступлением темноты.