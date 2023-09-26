Телескоп Джеймс Уэбб опроверг устоявшееся представление о том, как формировались звезды

Телескоп Уэбба позволил совершить "путешествие во времени", заглянуть на 12 млрд лет назад и понаблюдать за галактиками.

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) обнаружил, что галактики в ранней Вселенной были нарушителями правил. Новое открытие проливает свет на то, как развивались ранние галактики, и на фундаментальные процессы, сформировавшие Вселенную в ее нынешнем виде. Об этом сообщает Space.com.

Телескоп Уэбба позволил совершить "путешествие во времени", заглянуть на 12 млрд лет назад, пронаблюдать за галактиками и выяснить правила, которым они следовали на протяжении всей истории космоса.

Преобладает один и тот же набор правил, связывающий скорость рождения звезд с их галактическими массами и химическим составом. Однако обнаружилось, что к первым галактикам эти правила были неприменимы.

Все выглядит так, будто галактики руководствовались собственным сводом правил, но впоследствии эти правила радикально изменились, отметила Клаудия Лагос, доцент Университета Западной Австралии.

Больше всего ученых поразило то, что древние галактики производили гораздо меньше тяжелых элементов, чем исследователи допускали, исходя из прежней информации.

Все из-за того, что инструменты, использовавшиеся до телескопа Джеймса Уэбба, не были достаточно мощными, чтобы рассмотреть химический состав галактик на расстоянии примерно 11 млрд лет. Но телескоп Уэбба позволил команде исследователей оглянуться назад на несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, что показало недостаток взаимосвязей между звездообразованием, массой и химией.

Напомним, что телескоп Уэбба увидел, как меняются времена года на Сатурне.

Также сообщалось, что у NASA есть телескоп, способный обнаружить разумный вид на другой планете.