Идеальные солдаты. Ученые могут предупреждать растения об угрозе, а те активирую режим защиты

Исследователи считают, таким образом они смогут заранее предупреждать растения о надвигающейся опасности, что поможет подготовиться и снизить ущерб.

В новом исследовании ученые разговаривали с растениями посредством световых сообщений. Таким образом ученые стремились понять, возможно ли предупредить их заранее о надвигающихся опасностях и заставить запустить защитные механизмы, которые помогут смягчить удар, пишет IFLScience.

Исследователи сосредоточились на работе с табачным растением Nicotiana benthamiana. В результате им удалось активировать иммунный ответ растения, используя свет в качестве стимула. Команда предполагает, что подобные взаимодействия могут произвести революцию в наших отношениях с растениями.

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По словам соавтора исследования, доктора Алекса Джонса, подобное общение с растениями позволит предупредить их о надвигающейся вспышке болезни или нападении вредителей. В результате растения смогут активировать свои естественные защитные механизмы, тем самым предотвращая широкомасштабный ущерб.

Кроме того, предполагается, что подобные световые сигналы можно использовать для предупреждения о приближении экстремальных погодных явлений, например, интенсивные периоды жары или засухи. Таким образом растения смогут корректировать характер своего роста и экономить воду. Предполагается, что подобное взаимодействие приведет к более эффективным и устойчивым методам ведения сельского хозяйства, а также снизит потребность использования химикатов.

В этой работе ученые использовали новейшую технологию под названием Highlighter. Инструмент бы разработан Бо Ларсеном, первоначально создавший его для прокариотов — простейших организмов, в клетках которых отсутствует ядро и другие органеллы. Позже устройство было усовершенствовано для использования с растениями.

Отметим, что использование света для управления биомолекулярными процессами, например, активации генов, относится к области науки, известной как оптогенетика. Свет может либо активировать, либо деактивировать целевой процесс, а потому данная методика считается весьма удобной, так как она не является инвазивной или токсичной, и не требует больших затрат.

В результате ученым удалось успешно настроить Highlighter для использования на табачном растении и продемонстрировать, как он влияет на иммунитет растений, а также на выработку пигментов. Команда планирует продолжить исследования, однако полученные результаты уже открывают альтернативный подход к общению с растениями.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что растения способны думать и принимать решения.