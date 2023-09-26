Ключ к поиску внеземной жизни: разработан ИИ-алгоритм для обнаружения пришельцев с точностью 90%

В космосе были обнаружены многие компоненты, необходимые для жизни, например аминокислоты и нуклеотиды, требующиеся для создания ДНК.

Исследователи разработали систему искусственного интеллекта, которая может обнаруживать признаки жизни с точностью до 90%. Об этом сообщает The Daily Mail.

Утверждается о "значительном прогрессе" в том, что касается поиска внеземной жизни в Солнечной системе и за ее пределами.

В космосе были обнаружены многие компоненты, необходимые для жизни, например аминокислоты и нуклеотиды, требующиеся для создания ДНК.

Но следует ли рассматривать это как признак жизни, сказать с определенность сложно. Возможно, это абиотические элементы, то есть относятся к газам и химическим веществам.

Ученые из Университета им. Джорджа Мейсона в американском штате Виргиния разработали модель искусственного интеллекта, которая может с 90-процентной точностью установить, относится ли исследуемый образец к биотическим или абиотическим элементам.

Для этого анализировались 134 различных образца живых клеток, ископаемого топлива, метеоритов и органических соединений.

Анализ предусматривал разделение образца на составные части и поиск тонких различий между молекулярными структурами и массами.

Ведущий исследователь доктор Роберт Хейзен отметил значительный прогресс по части распознавания биохимических признаков внеземной жизни.

"Это открывает путь к использованию интеллектуальных датчиков на беспилотных космических кораблях в поисках признаков жизни", — объяснил он, добавив, что полученные результаты означают, что можно будет найти форму жизни на другой планете, из другой биосферы, даже если она существеннно отличается от земных форм жизни.

Команда полагает, что их модель может быть использована для тестирования образцов, уже собранных марсоходом Curiosity.

Напомним, что марсоход НАСА Perseverance преодолел опасный участок на автопилоте и установил рекорд.

Также сообщалось о том, что телескоп Джеймс Уэбб опроверг устоявшееся представление о том, как формировались звезды.