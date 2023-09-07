Пришельцы подводного мира. Ученые рассказали, как осьминогам удается редактировать свою ДНК

Эти удивительные головоногие моллюски достаточно умны, привлекают внимание своей формой, а также способны менять РНК по собственному желанию.

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Если бы осьминоги не существовали на Земле сотни лет, они вполне могли бы стать замечательными научно-фантастическими существами. Известно, что эти головоногие чрезвычайно умны, ядовиты и имеют весьма необычный внешний вид, но даже это еще не все, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что еще одной удивительной особенностью этих головоногих моллюсков является то, что они способны редактировать собственную РНК. Отметим, что РНК представляет собой ключевую молекулу, играющую важную роль в производстве белков. Ученые отмечают, что ДНК любого существа на планете содержит инструкции, которые копируются в информационную РНК (мРНК). Рибосомы, которые еще называют фабриками клеточных белков, считывают мРНК и переводят код в цепочку аминокислот, которая в конечном итоге становится белком.

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Ученые отмечают, что единственным способом изменения белков является мутация ДНК, которая занимает много времени, а следовательно не является идеальным шагом, если необходимо быстро адаптироваться к окружающей среде. В этом случае осьминоги проявляют чудеса изобретательности — фактически они способны временно отбросить биологические правила и редактировать свою РНК.

Предполагается, что именно эта способность позволяет осьминогам успешно адаптироваться к окружающей среде. По словам исследователей осьминогов Микаэля Перейра Андраде и Татьяны Лейте, Эти головоногие вместо последовательности ДНК, позволяющей только один белок с возможностью перекодирования путем редактирования РНК, имеют последовательность, способную генерировать несколько белков с разными функциями. Фактически именно эта особенность увеличивает способность животного адаптироваться к различным ситуациям.

Эта теория была доказана в исследовании, проведенном ранее в этом году. Результаты свидетельствуют о том, что калифорнийский двухточечный осьминог использует редактирование РНК для того, чтобы адаптироваться к изменениям температуры.

В ходе исследования ученые разделили осьминогов на две группы, а затем в течение нескольких недель они акклиматизировались к теплой или холодной воде. После этого ученые сравнили транскрипты РНК головоногих с исходной ДНК и обнаружили, что головоногие внесли значительное количество изменений.

По словам старшего автора исследования Эли Айзенберг, команда обнаружила, что редактирование с учетом температуры воды произошло более чем в 20 000 отдельных мест. Ученые также обнаружили, что холодная воды побуждает осьминога вносить редактирование на более высоком уровне.

Исследователи полагают, несмотря на то, что осьминоги являются земными существами, их уникальный адаптивный мозг может дать несколько подсказок в отношении того, как может выглядеть внеземной разум.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что осьминоги бросают друг в друга раковинами.